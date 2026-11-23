Un centru de agrement care va include un aquapark, zonă de wellness, terenuri sportive şi spaţii comerciale va fi construit, în următorii doi ani, în oraşul Pecica, printr-o investiţie de 40,7 milioane de lei, cea mai mare parte a sumei fiind alocată din fonduri europene nerambursabile.

Primarul oraşului Pecica, Petru Antal, a declarat luni, pentru Agerpres, că proiectul îşi propune să transforme localitatea într-o destinaţie atractivă pentru relaxare, turism, sport şi cultură.

El a spus că economia locală s-a transformat în ultimii ani şi nu se mai bazează pe agricultură şi extracţia petrolieră, iar "un domeniu nou, care poate genera dezvoltare durabilă, este turismul".

"Facem un nou pas foarte important: a fost semnat contractul pentru realizarea Centrului de Agrement Multifuncţional 'Mureş'. Acesta se va construi lângă parcul de agrement, teatrul de vară şi lacul termal, urmând să ofere noi posibilităţi de petrecere a timpului liber, atât pentru localnici, cât şi pentru turişti. Atracţia principală va fi clădirea dedicată activităţilor acvatice, cu bazine pentru toate vârstele, pentru sport şi relaxare, cu zonă de saună şi wellness", a spus edilul.

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Investiţia se va ridica la 40.732.322 lei (cu TVA inclus), din care 35.315.531 lei sunt bani europeni nerambursabili, diferenţa fiind contribuţia Primăriei Pecica. În următoarea perioadă va fi organizată licitaţia pentru execuţia lucrărilor, care vor trebui să se încheie în termen de 24 de luni.

Proiectul include construirea unui aquapark cu activităţi interioare şi exterioare. La interior vor exista şi activităţi de tip saună şi hidromasaj, vestiare, duşuri, grupuri sanitare şi spaţii de fitness.

Oferta sportivă şi de agrement include un teren de volei pe plajă, două terenuri de tenis cu piciorul, două platforme pentru teqball, un parc de fitness în aer liber şi o unitate gastronomică multifuncţională (spaţii de preparare şi servire, brutărie, terase, pergole, zone comerciale).

Vor exista, de asemenea, spaţii pentru ateliere, expoziţii şi târguri, o scenă în aer liber, spaţii verzi şi alei pietonale.

Proiectul mai include modernizarea unor străzi din zonă, amenajarea de parcări, reabilitarea unei sonde geotermale existente, amplasarea unui generator pe gaz, a unei centrale fotovoltaice şi a sistemelor de stocare a energiei în baterii.