Vacanțele fără planuri stricte sună bine dar există şi excepţii. Dacă vă pregătiți să mergeţi spre şi pe munte, un plan de drum este chiar indicat. Mai ales în această perioadă în care în zonele înalte de munte avem deja ninsori și viscol de cod portocaliu. În urmă cu două ore a intrat în vigoare acest cod şi urmează şi altele. Ne aşteptăm la rafale de până la 120 de kilometri pe oră. Iar zăpada viscolită va reduce vizibilitatea pe drumuri. Se întâmplă deja pe drumul spre staţiunea Rânca.

Stațiunea Rânca a fost acoperită de zăpadă. Stratul a ajuns la aproximativ 10 cm, iar administratorii pârtiei se așteaptă ca deschiderea să aibă loc chiar săptămâna viitoare. Momentan se circulă în condiţii bune.

Cu toate acestea, înainte de a veni la munte, este recomandat să urmăriți vremea deoarece meteorologii au emis un cod portocaliu de viscol pentru Carpații Meridionali și de Curbură.

Vântul suflă cu putere, iar rafalele pot ajunge chiar și la 120 km/h. Zăpada este viscolită, iar vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri. În prezent, drumarii acționează pentru curățarea carosabilului dar chiar și așa, din cauza codului portocaliu, drumul spre Rânca poate deveni destul de dificil.

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Tocmai de aceea, autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu atenție, să aibă mașinile echipate corespunzător pentru iarnă și să verifice starea drumului înainte de plecare. De asemenea, este important să nu pornească la drum dacă vremea nu le permite să circule în siguranță.