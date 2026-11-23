Numeroşi cetățeni ruși au obținut în ultimii ani ilegal documente românești, în unele cazuri pretinzând că sunt ucraineni, arată o investigație jurnalistică internațională, coordonată de siteul ucrainean The Kyiv Independent în colaborare cu redacții din România și alte patru țări europene. Este vorba despre persoane care au legături cu industria militară a Rusiei, apropiate de regimul lui Ramzan Kadîrov, sau asociați cu crima organizată şi incluși pe liste de sancțiuni.

Sute de cetățeni străini, printre care numeroși ruși, au obținut ilegal acte românești, inclusiv pașapoarte, potrivit unei anchete făcute de The Kyiv Independent în colaborare cu mai multe redacţii europene, Public Record din România, Cu Sens din Republica Moldova, Follow the Money din Olanda, Le Monde din Franţa şi Investigative Center of Jan Kuciak din Slovacia.

Cine sunt ruşii care au obţinut ilegal documente românești

Concret, în ultimii ani, sute de străini, mulți dintre ei ruși, au profitat de legea din ţara noastră privind acordarea și redobândirea cetățeniei. Aşa a luat naştere o schemă amplă prin care au obținut cetățenia română și prin urmare, pe cea a Uniunii Europene, cu ajutorul unor documente false.

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În prezent, în instanțele românești se află peste 800 de dosare privind anularea unor documente de identitate obținute fraudulos. Jurnaliștii au analizat 55 de astfel de dosare, dintre care peste 30 vizau cetățeni ruși.

Potrivit anchetei, cel puțin opt cetățeni ruși s-au prezentat drept ucraineni și au obținut documente românești folosind acte suspecte sau false.

Printre persoanele care au obținut documente românești se numără Mairbek Abdulazizov, un apropiat al regimului lui Ramzan Kadîrov, aflat la conducerea Ceceniei şi un aliat apropiat al preşedintelui Vladimir Putin. Alţii sunt Dmitrii Rudenko, fost director al unei companii rusești care produce explozibili pentru armată, și Nurutdin Dadaev, un bărbat asociat cu criminalitatea organizată din Rusia și sancționat de Ucraina.

Cum funcționa schema prin care rușii obțineau pașapoarte românești

Schema pornea de la o portiță din lege care le permite urmașilor celor care și-au pierdut cetățenia română să o redobândească. Practic, suspecții prezentau certificate de cetățenie română false, care păreau emise în baza unor ordine ale Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Cu ajutorul acestora, solicitau transcrierea certificatelor de naștere în registrele românești de stare civilă. Odată obținute certificatele de naștere autentice, puteau solicita cărți de identitate și pașapoarte românești.

În 2023 și 2024, cel puțin opt ruși s-au prezentat drept ucraineni, ca să evite verificările mai stricte aplicate solicitanților din Rusia. Toți cei opt care au făcut acest lucru au apelat la aceeași notăriță din Republica Moldova pentru certificarea traducerilor unor documente.

În schemă intrau şi intermediari precum și funcționari de la serviciile de evidență a persoanelor și de stare civilă din România. Potrivit procurorilor, aceştia ar fi trecut în actele oficiale că cetățenii ruși s-au prezentat personal la ghișee și au fost fotografiați pentru obținerea documentelor de identitate, deși ei nici măcar nu se aflau în România.

În investigație apare și numele prezentatoarei TV din Rusia, Ksenia Sobchak, care, în 2023, a promovat o agenție ce îi ajuta pe cetățenii ruși să obțină cetățenia română.

Un pașaport românesc costa între 50.000 și 70.000 de euro de persoană

Pentru a obține cetățenia română, unii suspecți ar fi plătit între 50.000 și 70.000 de euro de persoană, potrivit unui avocat român citat de Le Monde.

Cu pașapoartele românești, rușii puteau călători și locui în Uniunea Europeană, evitând o parte dintre restricțiile impuse cetățenilor ruși după invadarea Ucrainei.

În septembrie și octombrie 2026, procurorii români au pus sub acuzare cel puțin 16 cetățeni ruși pentru folosirea unor certificate de cetățenie false.