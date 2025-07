Mii de români riscă să rămână fără casa achitată în avans. Guvernul a decis să le ofere cumpărătorilor care au antecontracte semnate până la 1 august, cu TVA redus de 9%, un răgaz de numai un an până la finalizarea proiectelor. Mulţi dezvoltatori nu se vor încadra în acest termen, iar clienţii vor fi nevoiţi să scoată din buzunar mii de euro în plus ca să acopere diferenţa de preţ dată de majorarea TVA la 21 de procente.

Mihaela şi-a făcut calcule pentru un apartament cu TVA de 9%. A şi achitat în urmă cu câteva luni un avans. Condiţia, însă, pentru a beneficia de această cotă redusă, în continuare, este ca livrarea locuinţei să aibă loc până la 1 august 2026 - valabil pentru toate promisiunile încheiate până luna viitoare. În caz contrar, cumpărătorii vor achita un TVA 21%.

"Ar trebui să fie gata la finalul anului 2026 şi practic eu nu m-aş încadra în termenul de 1 august 2026. Am plătit un avans în jur de 9.000 de euro, iar acum, cu creşterea asta de TVA, ar trebui să plătesc în plus, în jur de 12.000 de euro, aproximativ salariul meu pe un an. Adică e ceva ce eu nu pot să suţin, clar. Pentru mine ar trebui să fie un motiv de bucurie, dar în momentul de faţă nu este", a declarat Mihaela.

Mihaela speră acum să-şi poată recupera avansul. "A fost făcut şi calculat foarte amănunţit. M-am gândit dacă pot să susţin această cheltuială. Acum nu ştiu ce o să fac", mai spune tânăra.

Cel mai mare impact va fi asupra locuinţelor mai ieftine de 120.000 de euro, pentru care acum plătim TVA de 9%. Odată cu majorarea cotei cu 12 procente o locuinţă care costă 110.000 de euro cu TVA de 9%, adică aproape 120.000 de euro, va fi mai scumpă după data de 1 august cu 13.200 de euro.

Cererea chiriilor, şi ea în creştere

Vor plăti mai mult şi cei care cumpără locuinţe mai spaţioase, pentru care, acum se achită TVA de 19%. Cota standard creşte la 21 la sută, astfel încât un apartament de 130.000 de euro, plus TVA, va ajunge la 157.300 de euro, o creştere de preţ de 2.600 de euro.

"Ce se întâmplă în realitate cu acel cumpărător, de fapt cu masa de cumpărători? Ei se vor orienta către rezidenţialul vechi, unde avem deja o cerere crescută, cu stocuri reduse, puţine proprietăţi în piaţă, asta înseamnă creştere de preţuri şi acolo", a explicat David Grigorescu, broker imobiliar.

"Odată ce creşte preţul va fi mai dificil să-ţi cumperi un apartament şi atunci da, vei sta în chirie. Cererea chiriilor va fi şi ea în creştere. Pe de altă parte, în momentul în care creşte valoarea unui apartament vechi sau nou, automat ai nevoie de un credit mai mare- care înseamnă o rată mai mare", a declarat Cristian Păun, analist economic.

Majorarea TVA-ului va bloca piaţa imobiliară

Deja chiriile au preţuri mai mari. În Capitală, în iunie, creşterea a fost de 9% faţă de iunie 2024. "Cel puţin anul trecut au fost chirii în jur de 350-400 de euro, astăzi aceleaşi garsoniere - şi cu impactul viitor probabil se vor duce în 400-450 de euro pentru o garsonieră în zonă rezidenţială nouă, semicentrală. Două camere - dacă anul trecut erau 550, anul acesta cu certitudine între 600 şi 650 de euro, poate chiar şi mai mult dacă apartamentul arată foarte bine", explică Alexandru Adam, agent imobiliar.

Majorarea TVA-ului, alături de celelalte efecte ale măsurilor fiscale, va bloca, în primă fază, piaţa imobiliară, spun analiştii, până când, atât cererea, cât şi oferta, se vor adapta la noile condiţii din economie.

