Într-un an în care scumpirile lovesc din toate direcţiile, gospodărirea finanţelor personale e mai importantă decât oricând. Analiştii spun că, în ciuda valului de taxe, impozite şi preţuri majorate la raft, exerciţiul economisirii poate fi colacul de salvare al multora. Iată toate recomandările.

"Un an complicat, fără ajutor de la Guvern, numai de la noi de mai vine. Mare atenţie la bani". Este avertismentul răspicat al economiştilor în acest început de an.

În 2026 economisirea ar trebui să intre în rutina fiecărui român, indiferent de veniturile pe care le câştigă, spun specialiştii. Primul pas este să puneţi bani deoparte într-un fond de urgenţă, după care să vă analizaţi atent cheltuielile. Spre exemplu, dacă locuiţi în Capitală, un abonament anual, comun, atât la metrou, cât şi la STB, vă poate ajuta să economisiţi până la 200 de lei.

Recomandări pentru a economisi

Articolul continuă după reclamă

Şi dacă mergeţi mult cu trenul, puteţi economisi bani cu un abonament pe 12 luni. Dar, mai întâi, încercaţi să scăpaţi de datorii, pentru că multe dintre ele vin cu dobânzi sau penalizări. Fie că vorbim despre rată sau chirie, fie că vorbim despre facturi şi dări către stat sau despre alte împrumuturi.

Monitorizaţi preţurile produselor pe care vreţi să le cumpăraţi cu ajutorul aplicaţiilor de pe telefon. Cea mai la îndemână este chiar Monitorul Preţurilor, gestionat de Consiliul Concurenţei. Cumpăraţi doar alimentele pe care le consumaţi şi nu le lăsaţi să se strice. Verificaţi periodic şi ofertele la energie electrică, gaz sau telefonie mobilă, pentru că puteţi găsi un operator cu servicii mai ieftine.

Apoi, dacă vă mai rămân bani "îţi faci nişte depozite, nu laşi banii să stea acolo, pentru că nu primeşti nimic pe ei. Dacă se poate, în depozitul ăsta hibrid - cont de economii pui o sumă de bănuţi acolo, minimal, iar restul banilor, la fiecare scadenţă, salariul tău şi al soţiei îl pui pe trei luni. Suta aia de lei sau 500 de lei, cât poţi. Peste trei luni vei avea o scadenţă la depozitul acela; dacă vrei îl foloseşti, îl laşi acolo", a explicat analistul economic Adrian Mitroi.

"Nu prea am economii, să fiu sinceră. Aş încerca varianta aceea cu 80% cheltuieli, 20% depozit". Orice variantă este, însă, un început bun. "Cu cât eşti mai sărac, cu atât procentul din banii pe care îi economiseşti să fie mai mare. Oamenii spun: nu-mi pot permite. 100 de lei, 10%, cât îţi permiţi, dar suma aia să fie musai, obligatorie, în fiecare lună. Nu e probabil mare câştig în prima fază, dar faci exerciţiul ăsta şi devii mai gospodar cu finanţele tale personale", a explicat analistul economic Adrian Mitroi.

Depozit vs. fond de investiţii

Puteţi ajunge, astfel, la economii de viitor. Să presupunem că economisiţi câte 250 de lei lunar, pe termen lung, pentru perioada pensionării sau pentru o achiziţie importantă. În 20 de ani veţi acumula într-un depozit, la o dobândă de 5%, adică inflaţia medie din ultimele două decenii, aproape 100.000 de lei. Într-un fond de investiţii, în aceeaşi perioadă, se strâng puţin peste 150.000 de lei.

"Vor veni facturile mari, nu uitaţi că urmează gazul, nu uitaţi că se extrage schema de compensare la produsele alimentare, multe lucruri se vor întâmpla şi dinspre Guvern nu vor mai veni întotdeauna bani şi creşteri", mai spune profesorul Adrian Mitroi.

"Cred că o să mai renunţăm la vacanţe, că plecam în fiecare weekend. Înainte măcar ne permiteam, dar o să reducem puţin. O să ne plimbăm pe aici, prin parc, e foarte frumos în Bucureşti". În prima parte a anului salariile bugetarilor şi pensiile rămân îngheţate, în contextul în care inflaţia a ajuns la pragul de 10%.

Greta Neagu Like

Întrebarea zilei Ai fost vreodată victima unei fraude online? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰