Punct şi de la capăt! Din nou aglomeraţie şi scandal în magazine, unde au început reducerile. Oamenii s-au îmbulzit să cumpere globuri şi haine, mâncare şi băutură.

Cum au terminat anul, aşa l-au început. Alergătură la rafturi şi cozi la casele de marcat. Cu rafturile aproape goale după cumpărăturile de Revelion, angajaţii magazinelor au refăcut stocurile în zori. Decoraţiunile de Crăciun, care costă acum doar câţiva lei, au fost vânate de amatorii de chilipiuri. De la farfurii și platouri cu motive festive, până la pahare și globuri.

Cuplu: Beteală, un Moș Crăciun.

Reporter: Și unde le depozitați? Aveți spațiu?

Cuplu: Da. Noi stăm la casă și le punem în pod.

Articolele de Crăciun se vând în această perioadă cu un discount cupris între 30 și 70%. Un exemplu concret ar fi acest orășel muzical care a intrat în magazin costând 495 de lei, iar acum este redus cu 40%. Asaltate de clienţi, raioanele cu articole de sărbători şi-au epuizat marfa la reducere în doar câteva ore.

În magazinele cu îmbrăcăminte, forfota a început încă de la deschidere. O filmare virală pe internet arată un grup de clienţi care se luptă să prindă blugi la reducere. "Nu am venit fixați pe ceva anume, doar ce ne face, așa, cu ochiul, aia cumpărăm".

Mulţi au intrat în magazine fără nicio listă de cumpărături, cu ochii doar după preţuri mici. "Niște mărunțișuri, la reducere am găsit, ce era mai ieftin. Mănuși, o lampă, o pereche de pantaloni. Haine, mai mult, îmbrăcăminte. Nu mai sunt mărimi la toate articolele, acum cum nimerești".

Economiştii ne sfătuiesc să nu ne lăsăm furaţi de mirajul reducerilor. Fără o limită de cheltuieli, o vizită la mall poate destabiliza bugetul şi aşa subţiat de cheltuielile pentru Crăciun şi Anul Nou.

