Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, susține că, potrivit prognozelor, prețurile la energie ar putea avea o tendință de scădere începând din primăvara anului viitor.

Ministrul a declarat, luni seara, la Digi24, că în România urmează să fie puse în funcțiune și alte capacități de producție și de stocare a energiei, ceea ce va duce la "o creștere importantă de producție de energie în România".

În ceea ce privește stocarea, ministrul Energiei susține că anul viitor România ar putea ajunge pe locul al treilea, după Germania și Bulgaria, în ceea ce privește capacitatea de stocare în baterii.

"Există o creștere foarte mare a acestei activități, există foarte mulți investitori care derulează în momentul de față investiții în baterii. Noi prognozam acum o lună și jumătate că vom ajunge undeva la 2.000 de megawați stocare în baterii, probabil că vom depăși acest nivel, iar perspectiva anului viitor este una și mai bună", a mai spus Dumitru Chisăliță.

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El a adăugat că toate aceste elemente creează premisele pentru ca, începând din primăvara viitoare, prețurile pe bursă să fie mai mici, ceea ce ar putea avea un efect și asupra facturilor finale.

Chisăliță apreciază că 2027 va fi un an mai bun din perspectiva capacităților de producție și de stocare, dar și a prețurilor de pe piață. "În momentul de față, așa cum arată prognozele, da, avem o tendință de reducere a prețurilor începând cu primăvara lui 2027", a adăugat ministrul.