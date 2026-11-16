Un gigant auto european dă afară 1.000 de oameni

Un gigant auto european se pregătește de concedieri. 1.000 de posturi ocupate de personalul administrativ vor fi desființate. Este vorba de Renault, care pregătește o reorganizare importantă a activității din Franța. Constructorul auto intenționează să recruteze 1.650 de muncitori în fabricile sale până în 2028, pentru a susține producția de mașini electrice.

Planurile, raportate prima dată de publicaţia franceză Les Echos, au fost prezentate sindicatelor în timpul unei conferinţe a companiei privind necesar de competenţe viitoare.

Renault a raportat o creştere peste aşteptări a veniturilor în trimestrul al treilea, graţie vânzărilor mai mari de automobile electrice pe pieţe importante, precum Franţa, care au contracarat diminuarea generală a volumelor de vânzări şi presiunile asupra preţurilor venite din partea concurenţilor chinezi.

Grupul Renault, venituri de 11,6 miliarde de euro în perioada iulie-septembrie 2025

În perioada iulie-septembrie anul curent, grupul Renault a realizat venituri de 11,6 miliarde de euro, în creştere cu 1,4% la un curs de schimb constant, un rezultat mai bun decât declinul de 0,3% prognozat de analişti.

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La nivel general, grupul Renault şi-a confirmat obiectivul privind o marjă operaţională estimată la aproximativ 5,5% din veniturile grupului, precizând însă că acest rezultat va fi temperat de costurile mai ridicate ale materiilor prime şi de inflaţie.