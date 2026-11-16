Întreaga lume se pregăteşte pentru un moment unic. Pentru prima dată în istorie, liderii celor mai mari trei puteri nucleare, Statele Unite, Rusia şi China, vor participa la o discuţie în trei. Donald Trump, Vladimir Putin şi Xi Jinping se vor întâlni joi, în China. Reuniunea este privită cu ingrijorare la nivel mondial. Analiştii descriu summit-ul drept o nouă conferinţă de la Ialta, în care cele trei mari puteri îşi vor împărţi sferele de influenţă. Dacă Donald Trump vrea să discute despre reducerea arsenalelor nucleare, este aşteptat ca Vladimir Putin să insiste pentru reducerea prezenţei NATO în România şi alte state de pe flancul estic.

Întâlnirea care poate schimba istoria planetei, inclusiv a ţării noastre, va avea loc în Shenzhen şi a fost propusă de Vladimir Putin, care speră ca Donald Trump şi Xi Jinping să-l ajute să găsească o ieşire onorabilă din război, deşi, pe agenda oficială Ucraina nu figurează. Oficialii de la Beijing au spus sec că liderii celor mai mari armate ale lumii vor discuta despre pacea mondială

"Când îl vezi pe Putin într-o încăpere ca aceasta, înseamnă că va fi vorba, probabil, despre războiul dintre Rusia și Ucraina. Asta nu este o veste bună pentru Zelenski și Ucraina, deoarece ei nu sunt prezenți la discuții", a spus Thitinan Pongsudhirak, analist politic.

Îngrijorări sunt şi în România şi alte state de pe flancul estic al NATO. Putin a cerut Marii Britanii şi Franţei să renunţe la protecţia nucleară oferită ţărilor europene în schimbul unui acord de pace în Ucraina. Lista pretenţiilor include retragerea NATO pe poziţiile din 1997, înainte de aderarea României, Bulgariei sau a ţărilor baltice, stoparea sprijinului militar pentru Ucraina şi retragerea Finlandei din Alianţă. Solicităile au fost catalogate drept nerezonabile de şeful diplomaţiei române.

Articolul continuă după reclamă

"Flancul estic nu este o monedă de schimb! Nu pot exista sfere de influenţă şi nici aranjamente de tipul Ialta", apus Kestutis Budrys, ministrul lituanian de Externe.

Un alt subiect de discuţie ar putea viza armele nucleare. Donald Trump a anunţat deja că îşi doreşte noi acorduri, care să includă şi China, după ce cel pe care Statele Unite îl aveau cu Rusia a expirat în februarie.

"Mă voi vedea cu preşedintele Xi, care a fost aici acum o lună. Ne vom întâlni, de asemenea, cu preşedintele Putin. Şi s-ar putea să ne întâlnim şi cu Kim Jong-un. Vom discuta despre denuclearizare. Este un subiect dificil, pentru că ne este foarte greu, oricare dintre noi, să spunem că vom renunța la armele nucleare, nu-i așa? Vom discuta despre Iran puţin. Vom discuta despre subiectul meu preferat, Ucraina. Vom vorbi cu toții despre economie și comerț", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Fostul premier britanic Boris Johnson avertizează că orice încercare de a ajunge la un compromis cu Vladimir Putin este sortită eșecului. El povesteşte cum a fost tratat de ruşi pe când era ministru de Externe şi a mers la Moscova să se vadă cu Putin.

"A fost un dezastru! Am mers să mă întâlnesc cu Putin şi el a refuzat să mă primească. Aşa că m-am văzut cu Lavrov. Un om îngrozitor, complet fără speranţă. M-a pus să beau o cantitate uriașă de vodcă în fața unui foc foarte puternic", a spus Boris Jhonson, fost premier al Marii Britanii.

Analiştii cred că indiferent de concluziile oficiale ale summitului va exista un singur câştigător, iar acela este Vladimir Putin.

"(Putin - n.r.) va fi destul de mulțumit de acest lucru, de genul de retorică ce descrie întâlnirea drept o nouă conferință de la Ialta. Asta sugerează că Putin este unul dintre cei mai puternici și importanți trei lideri mondiali, capabili să împartă lumea", a explicat Steve Tsang, analist politic.

În aşteptarea lui Donald Trump, Vladimir Putin şi Xi Jinping, metropola Shenzhen a fost transformată într-o adevărată fortăreaţă - zeci de mii de poliţişti au fost trimişi pe străzi, iar camerele de supraveghere filmează fiecare gest.