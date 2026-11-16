Reforma teritorială şi a companiilor de stat provoacă şocuri. Vicepremierul Marian Neacşu anunţă că ar putea dispărea 100 de companii, iar concedierile colective sunt inevitabile. Pe de altă parte, UDMR ameninţă Guvernul cu o moţiune de cenzură din cauza comasării judeţelor. PSD se teme că dacă cedează la presiunile maghiarilor, AUR va creşte în sondaje. Partidul lui George Simion este acum în scădere de popularitate prima oară în ultimele 18 luni.

UDMR susţine că reforma teritorială va scădea procentul populaţiei maghiare din viitoarele regiuni, iar comunitatea se teme că îşi va pierde drepturile.

"Se pare că, odată cu UDMR, și bunul simț a părăsit Guvernul", a comentat vicepreședinta executivă a UDMR.

"Regulile trebuie să fie aceleași și în Olt, și la Botoșani, dar și în Harghita și Covasna", a răspuns Sorin Grindeanu.

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Guvernul nu va da înapoi, anunţă premierul.

"Există comasarea voluntară, care poate fi făcută până în luna martie, după aceea vom analiza care e cea mai bună soluţie. Dar e un lucru care trebuie făcut", a declarat Luca Niculescu.

Ultima variantă analizată de primarii din marile orase ar fi să existe doar 8 judete, după modelul celor opt Agenții pentru Dezvoltare Regională. Compromisul ar fi să rămână Harghita si Covasna în continuare de sine stătătoare.

"Sunt colegi care şi-ar dori să preia zonele metropolitane, să le includă în marile oraşe. Sunt colegi care dimpotrivă, nu îşi doresc sau îşi doresc să preia doar 1-2 comune din 15", a explicat Olguţa Vasilescu.

Liderul PSD care coordonează reforma teritorială a avertizat: "Dacă cerem voie de la UDMR să facem reforma administrativă, atunci AUR va ajunge la 60%".

PSD vrea reforma companiilor de stat

Partidul lui George Simion a scăzut şase procente şi a ajuns la 34% intenţii de vot, în timp ce PSD a recuperat aproape şase puncte, iar PNL şi USR sunt aproape la egalitate arată un sondaj ISNCOP prezentat în ziua în care PSD a prezentat şi planurile pentru reforma companiilor de stat.

Reporter: Ce se va întâmpla cu clientela de partid?

Marian Neacşu: Probabil clientela de partid îşi va căuta de muncă.

Reporter: Îşi va căuta de muncă clientela de partid?

Marian Neacşu: Da!

Reporter: Asta aţi anunţat şi clientela de partid?

Marian Neacşu: Dacă şi acolo unde există. Haideţi să nu generalizăm. Să fiţi convinşi că, aşa cum v-am spus, vor merge să îşi caute de muncă în altă parte.

Reforma anunţată de PSD vizează aparatul central și instituţiile subordonate din teritoriu plus companiile la care statul este acționar majoritar. Vicepremierul Marian Neacsu nu a prezentat impactul bugetar, dar a anunţat înfiinţarea unui comitet interministerial care trebuie să pună planul în aplicare până pe 1 februarie anul viitor.

"În mod cert vor fi situaţii de divizări, comasări, fuziuni, vor fi şi desfiinţate societăţile care istoric realizează pierderi. Evident că personalul de acolo trebuie să îşi găsească altceva de făcut", a mai spus Marian Neacşu.

Surse Observator spun că Poşta Română ar putea îngloba Romfilatelia, iar Compania Națională de Investiții Rutiere ar putea fuziona cu cea care se ocupă de administrarea infrastructurii rutiere. În acelasi timp, TAROM şi compania Aeroporturi Bucuresti ar urma să fie una şi aceeaşi instituţie, dar Guvernul ia în calcul si un parteneriat între TAROM si o companie din străinătate.

Reforma pregatită de PSD exclude listarea la Bursă a marilor companii de stat. Asta în timp ce Guvernul Bolojan pregătea, înainte de a fi demis, listarea unor pachete minoritare de actiuni pentru CEC Bank, Portul Constanţa şi Aeroporturi Bucureşti. În acelaşi timp, fostul Guvern şi-ar fi dorit vânzarea de acţiuni pentru companiile din Energie, precum Hidroelectrica şi Romgaz. Acum, PSD şi-ar dori ca reforma companiilor de stat să fie adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului în fata Parlamentului, în primavara anului viitor.

Anul trecut, fostul vicepremier Oana Gheorghiu vorbea despre pierderi uriase la companiile de stat.

"Avem ca şi companii de stat. un număr de 1.502 companii de stat. 83 de companii concentrează cele mai mari pierderi şi vorbim de pierderi istorice care se ridică la aproximativ 14 miliarde de lei", a declarat Oana Gheorghiu.

PSD intenţionează să ducă planul în Parlament în martie anul viitor.