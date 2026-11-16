Trei zile de vreme rea în România. Meteorologii anunță ninsori, ploi abundente și vânt puternic

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de vreme rea, valabilă de luni, 16 noiembrie, ora 10:00, până miercuri, 18 noiembrie, ora 20:00. Meteorologii anunță intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării, ploi de până la 50 de litri pe metru pătrat și ninsori la altitudini de peste 1.700 de metri. În plus, zonele montane se vor afla sub cod galben de vânt puternic, cu rafale care pot ajunge la 120 km/h.

Informarea meteorologică vizează și precipitații moderate cantitativ, care vor afecta în special sud-vestul, vestul și nord-vestul României, precum și zonele montane. Vor fi ploi moderate cantitativ în sud-vestul, vestul și nord-vestul teritoriului, precum și la munte. Local cantitățile de apă în general de 20...50 l/mp.

Cod galben de vânt la munte. Rafale de până la 120 km/h

ANM a emis o atenționare cod galben, valabilă de marți, 17 noiembrie, ora 06:00, până miercuri, 18 noiembrie, ora 10:00, pentru intensificări puternice ale vântului în zonele montane.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit meteorologilor, vântul va atinge viteze de 70-90 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge la 90-120 km/h.

Intensificări ale vântului sunt prognozate și în alte regiuni ale țării. Luni, 16 noiembrie, vor fi afectate local sudul Banatului, Moldova și Dobrogea, precum și zonele montane.

Marți și miercuri, vântul va sufla mai puternic în special în vestul și sud-estul țării, dar și la munte. În aceste regiuni, rafalele vor avea, în general, viteze de 40-50 km/h.

Harta temperaturi România

În București, sunt așteptate ploi

În București, luni, 16 noiembrie, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua în prima parte a zilei și din nou noaptea (cantități de apă de 2...5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar cea minimă va fi de 5...6 grade.

Marți, 17 noiembrie, valorile termice se vor situa peste cele specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă va fi de 5...8 grade.

Miercuri, 18 noiembrie, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua slab (cantități de apă de 1...4 l/mp), iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade. În intervalul 16 noiembrie, ora 10 - 18 noiembrie, ora 20 pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/atenționare/avertizare meteorologică.