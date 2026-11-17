Ministerul Apărării anunţă că, în noaptea de luni spre marţi, au fost detectate 11 ţinte aeriene în apropierea graniţei cu România, fiind luate măsurile necesare în acest caz. Pe durata alertei nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

”În cursul nopţii de luni, 16 noiembrie, spre marţi, 17 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat patru ţinte aeriene la aproximativ 4 kilometri est de localitatea Vâlcove, Ucraina, iar ulterior, şapte ţinte la aproximativ 10 kilometri nord-est de localitatea Ismail, Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, a transmis, miercurim dimineaţă, Ministerul Apărării.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 23.36 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

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Nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 00.07.