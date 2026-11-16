Capitalele europene au intrat, oficial, în sezonul sărbătorilor de iarnă. La Paris, Copenhaga şi Viena, străzile arată feeric, înveselite de zeci de mii de luminiţe şi decoraţiuni de Crăciun.

Grădinile Tivoli din Copenhaga şi-au prins decoraţiunile de Crăciun în uralele a mii de vizitatori veniţi din toată Europa. Bradul împodobit cu 35.000 de luminiţe este principala atracţie. Până pe 3 ianuarie, adulţii se pot plimba printre căsuţele care vând acadele şi vin fiert, iar pe copiii îi aşteaptă Trenul Spiridușilor.

Aprinderea luminilor de Crăciun a fost marcată la Paris de un spectacol cu 50 de dansatoare de la Moulin Rouge

Spania face concurenţă Danemarcei cu unul dintre cei mai înalţi brazi de Crăciun din Europa. Pomul de sărbătoare din Vigo este înalt cât un bloc cu 15 etaje şi decorat cu peste 12 milioane de luminiţe. Mereu fermecătorul târg de Crăciun de la Viena întâmpină turiştii şi localnicii cu valsuri şi aromă de scorţişoară.

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Aprinderea luminilor de Crăciun a fost marcată la Paris de un spectacol cu 50 de dansatoare de la Moulin Rouge. Japonia a deschis sezonul sărbătorilor de iarnă cu o paradă a Moşilor. Sute de oameni îmbrăcaţi în costume roşii au defilat pe străzile din Tokyo spre încântarea tuturor.