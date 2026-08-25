Apple TV se pregătește să intre oficial pe piața din România. Abonamentul ar urma să aibă o perioadă de testare gratuită de 7 zile.

Când se lansează Apple TV în România şi cât va costa - Profimedia Images

Prețul în lei a început să fie afișat pentru o parte dintre utilizatorii din România care accesează Apple TV de pe anumite dispozitive sau din versiunea desktop. La jumătatea lunii august, serviciul nu fusese însă activat oficial pentru toată piața din România.

Cât va costa Apple TV în România

Abonamentul afișat pentru România este de 39,99 lei pe lună, iar noii utilizatori ar urma să beneficieze de 7 zile gratuite.

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Pregătirile pentru intrarea serviciului pe piața locală sunt vizibile de mai mult timp. Pe lângă apariția prețului în moneda națională, tot mai multe producții au început să includă subtitrări în limba română, potrivit Mobilissimo.

Printre titlurile care oferă deja această opțiune se numără Ted Lasso, Severance, Silo, Foundation, Greyhound, The Gorge, Napoleon, Killers of the Flower Moon, The Family Plan și F1 The Movie.

5 seriale Apple TV pe care să nu le ratezi

Odată cu lansarea serviciului, utilizatorii din România vor putea descoperi unele dintre cele mai cunoscute producții originale Apple. Iată cinci seriale care merită trecute pe listă:

Pluribus

Creat de Vince Gilligan, cunoscut pentru Breaking Bad și Better Call Saul, Pluribus este un serial SF cu Rhea Seehorn în rolul principal. Povestea pornește de la o premisă neobișnuită: cea mai nefericită persoană de pe Pământ ajunge să fie cea care trebuie să salveze lumea de fericire. Serialul a devenit una dintre producțiile importante ale platformei și a atras rapid atenția industriei, inclusiv prin nominalizări și premii importante.

Severance

Severance combină thrillerul, misterul și SF-ul într-o poveste despre angajații companiei Lumon Industries. Aceștia trec printr-o procedură care le separă complet amintirile de la serviciu de cele din viața personală.

Personajul principal, Mark Scout, interpretat de Adam Scott, începe însă să descopere că experimentul aparent perfect de separare a vieții profesionale de cea privată ascunde mult mai multe secrete, potrivit BBC. Serialul este creat de Dan Erickson, iar Ben Stiller este unul dintre principalii regizori și producători.

Slow Horses

Pentru fanii serialelor de spionaj, Slow Horses este una dintre atracțiile catalogului. Gary Oldman îl interpretează pe Jackson Lamb, șeful unui grup de agenți MI5 ajunși într-un departament destinat celor care au făcut greșeli grave în carieră.

Serialul combină acțiunea și intrigile de spionaj cu umorul britanic, iar povestea este inspirată din romanele lui Mick Herron. Sezonul 6 este programat să debuteze pe Apple TV pe 16 septembrie 2026.

The Studio

Seth Rogen intră în culisele Hollywoodului în comedia The Studio. Actorul îl interpretează pe Matt Remick, noul șef al unui studio de film care încearcă să supraviețuiască într-o industrie aflată în continuă schimbare.

Întâlnirile cu vedete, problemele de producție, orgoliile și presiunea financiară transformă fiecare proiect într-o posibilă reușită sau într-un dezastru profesional. Din distribuție mai fac parte Catherine O'Hara, Kathryn Hahn și Ike Barinholtz.

The Morning Show

Jennifer Aniston și Reese Witherspoon sunt protagonistele uneia dintre producțiile care au însoțit Apple TV încă de la debutul serviciului. The Morning Show urmărește lumea televiziunii americane, conflictele dintr-o redacție și luptele pentru putere din spatele camerelor. Sezonul al patrulea a abordat inclusiv teme precum deepfake-urile, teoriile conspirației și dezinformarea.

Apple a anunțat deja că serialul va reveni în 2027 cu sezonul 5, care va fi și ultimul, Jennifer Aniston și Reese Witherspoon urmând să revină în rolurile principale.

Cu un abonament afișat la 39,99 lei pe lună, subtitrări în limba română și un catalog care include producții precum Pluribus, Severance, Slow Horses, The Studio și The Morning Show, Apple TV se pregătește astfel să intre într-o piață locală de streaming deja aglomerată.