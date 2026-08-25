Se fac angajări la CFR și CFR Călători în mai multe județe. Posturile disponibile

CFR și CFR Călători fac angajări în mai multe județe în perioada următoare. Printre posturile scoase la concurs se numără cele de șef de tren și montator SCB.

La CFR SA se caută doi montatori SCB 2. Primul concurs va avea loc pe 2 septembrie, la SRCF Timișoara. Al doilea este programat pe 15 septembrie, la SRCF Craiova, pentru un post în Târgu-Jiu.

CFR Călători caută, însă, șefi de tren. Pe 9 septembrie, la SRTFC Cluj, vor fi organizate două concursuri: două posturi sunt disponibile la stația CF Cluj-Napoca, iar unul la stația CF Satu Mare.

Se caută mecanici, ingineri și electricieni

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Se caută de la ingineri, proiectanți și manageri de proiect până la electricieni, mecanici, excavatoriști, macaragii și betoniști. Sunt și posturi pentru specialiști QA/QC și HSE, dar și pentru șefi de tren și șefi de manevră, potrivit platformei CFiR.

Joburile sunt în București, dar și în județele Brașov, Cluj, Ilfov, Timiș, Dolj, Buzău, Hunedoara și Gorj.