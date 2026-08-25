Satele în care se mută tinerii cu salarii de 3.000 de euro. Fug de viața la oraș

Spania se confruntă de ani buni cu o criză a locuințelor care a început deja să schimbe planurile de viitor ale tinerilor. Pentru cei mai mulți dintre cei sub 40 de ani, cumpărarea unui apartament în Madrid, Barcelona sau Malaga a devenit aproape imposibilă.

Pentru cei care locuiesc singuri, cheltuielile cu locuința înghit, în medie, 98,7% din salariu. Cu atât de puțini bani rămași, viața de adult pe cont propriu devine tot mai greu de construit, scrie Euronews.

Iar asta se vede în felul în care tinerii își duc viața. Doar 14,5% dintre spaniolii cu vârste între 16 și 29 de ani au reușit să plece din casa părinților. În medie, spaniolii își părăsesc familia la 30 de ani, față de 26 de ani, cât este media în Uniunea Europeană. În 2025, 44,3% dintre cei cu vârste între 26 și 34 de ani locuiau încă împreună cu părinții, potrivit Institutului Național de Statistică.

Pentru generația părinților lor, un salariu mediu putea însemna un apartament, o mașină și, uneori, chiar o a doua locuință. Pentru tinerii de astăzi, o casă a lor a ajuns să fie doar un vis.

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Prețurile locuințelor au crescut cu 14,7% într-un singur an, iar chiriile cu 10,9%, potrivit Bankinter. Salariile celor sub 35 de ani au crescut mult mai puțin în termeni reali. Așa că, încetul cu încetul, unii încep să caute alte soluții.

Satul, refugiul celor cu salarii sub 3.000 €

Pentru mulți spanioli, satul a fost mult timp locul în care au copilărit, în care mergeau vara, la bunici sau la rude. Acum, unii dintre copiii aceia se întorc, dar dintr-un motiv cu totul diferit: Vor casa lor însă orașul a devenit prea scump.

Potrivit unui studiu realizat de Fotocasa Research în prima jumătate a anului 2026, 13% dintre spaniolii care își caută o locuință spun că intenționează să se mute în următoarele luni într-o localitate cu mai puțin de 10.000 de locuitori. Aceștia au, în medie, 35 de ani și câștigă între 1.000 și 3.000 de euro pe lună, iar în multe cazuri, încă locuiesc cu părinții.

Cei mai mulți vin din Catalonia (22%), Andaluzia (19%) și Madrid (18%). Iar 44% locuiesc acum în orașe cu peste 50.000 de locuitori care nu sunt capitale de provincie. Tinerii între 18 și 24 de ani reprezintă 23% dintre cei care iau în calcul mutarea la sat. Cei între 25 și 34 de ani reprezintă 38%.

Obstacolele de care se lovesc la sate

În multe sate lipsesc locurile de muncă stabile, școlile, serviciile medicale, transportul public și internetul de mare viteză. Cu toate astea, pentru unii tineri spanioli, o casă ar putea fi mai ușor de găsit într-un sat din Teruel sau Cuenca decât într-un cartier din Madrid sau Barcelona.