De la miezul nopţii au expirat şi măsurile de sprijin pentru carburanţi. Şi aşa cum ne aşteptam, preţurile au crescut deja în multe benzinării.

Plătim aproximativ 18 lei în plus pentru un plin. Unele lanțuri mari au crescut prețul motorinei, ca urmare a revenirii accizei la nivelurile mari dinainte de instituirea stării de criză. Alte lanțuri încă nu au mărit prețurile.

Liderul pieței de distribuție a scumpit motorina cu 36 de bani pe litru, astfel că motorina a ajuns la 9,60 lei. La fel au procedat și alte stații, și-au majorat prețul. La unele stații, însă, motorina nu s-a scumpit și a rămas la aproximativ 9,20 lei.

Vestea bună este că benzina a rămas la același preț pe care l-a avut marți. Asta deși a dispărut plafonarea adaosului comercial de la distribuitorii de carburanți. Sperăm să rămână aceleași prețuri la benzină. Iar situația internațională, care pare, pentru moment, una stabilă. Petrolul a ajuns la 72 de dolari pe baril.

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