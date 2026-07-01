Zeci de judeţe din ţară au fost lovite de asemenea de furtuni şi ploi torenţiale. Vijelia a smuls acoperişurile, a doborât copaci peste maşini şi case, iar localităţile cele mai afectate au rămas şi fără curent. În Buzău, un bărbat a fost rănit în timpul furtunii. Rău este şi în continuare, inclusiv pe drumurile din ţară. Cei care vor să plece cu trenul sau sunt deja în tren, trebuie să se înarmeze cu multă răbdare, sunt întârzieri în toată ţara.

Sub cod portocaliu, Buzăul a fost lovit din plin. Rafalele au rupt copaci din rădăcini, au smuls acoperişuri şi au distrus zeci de maşini. Cel mai grav incident s-a produs la Stâlpu, unde un bărbat de 64 de ani a fost prins sub un arbore doborât de vânt.

Reporter: Cât de tare a plouat?

Bărbat: Destul.

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Reporter: A bătut şi vântul?

Bărbat: Oho!

În doar câteva clipe, s-a instalat haosul

Reporter: S-a auzit când a căzut acoperişul?

Bărbat: S-a auzit o bubuitură destul de mare. Eram chiar acolo sus pe trepte la casă.

Zeci de șoferi și-au găsit mașinile zdrobite sub bucăți de acoperiș.

Femeie: E în stare bunicică.

Reporter: A fost lovită de acoperiş.

Femeie: A fost, a fost. A fost acoperită de el, dar s-a sprijinit în bucăţile de lemn.

Bărbatul surprins sub copac a ajuns la spital

"Pacientul a suferit un traumatism cranio-cerebral, un traumatism lombar şi un traumatism membru superior. Bărbatul este conştient şi cooperant", spune Adriana Bunilă, Spitalul Județean Buzău.

Furtuna a măturat şi Tulcea. Şi aici, vântul a luat pe sus acoperişuri, a rupt zeci de copaci şi a transformat străzile în râuri.

"Când a venit vârtejul ăla a dărâmat şi au căzut ţiglele", spune un locatar bătrân.

Canalizările au cedat, iar apa a intrat în curţi şi gospodării.

"Ce să facem? Aştept să se retragă apa. Iese din canalizare", spune o doamnă.

"Peste 70 de apeluri, într-un interval de o oră şi 30 de minute, apeluri care semnalau că mai multe acoperişuri din Municipiul Tulcea au fost luate de vânt, copaci căzuţi peste autoturisme, drumuri blocate", explică Daniel Tănase, ISU Tulcea.

Şi în Hunedoara, unde a fost emis cod roşu, bucăţi uriaşe de acoperiş au fost smulse de pe blocuri, copacii au rupt cabluri electrice, iar pompierii au intervenit în mai multe localităţi pentru a elibera drumurilor.

La Bistriţa-Năsăud, unde după zile cu temperaturi apropiate de 40 de grade, furtuna a venit la pachet cu bucăţi mari de grindină, care a acoperit curţi şi drumuri în doar câteva clipe.

Prăpăd a fost şi în Brăila.

"Furtună mare acum în Brăila, vine potopul. Prăpăd".

"Ditamai pomul a căzut".

Probleme au fost şi pe calea ferată. În zona Floreni - Ilva Mare din Iaşi, furtuna a doborât mai mulţi arbori peste infrastructura feroviară şi a avariat linia de contact. Patru trenuri de călători au rămas blocate ore întregi în gări, după ce circulaţia locomotivelor a fost întreruptă.

Meteorologii avertizează că episodul de vreme severă nu s-a încheiat. Noi coduri de furtuni sunt în vigoare şi astăzi.