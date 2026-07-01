După problemele de la Victoriei, unde staţia a fost inundată ca urmare a furtunii de seara trecută, metroul s-a oprit şi la Universitate. Un cablu a luat foc, iar pompierii au decis oprirea circulaţiei. Circulaţia a fost reluată după aproximativ o oră.

UPDATE: Circulaţia metroului a fost reluată la Universitate. "Începând cu ora 16.20 defecțiunea apărută la stația de metrou Universitate a fost remediată de către personalul Metrorex. Circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 2 se desfăşoară normal", se arată în comunicatul Metrorex.

Potrivit primelor informaţii, un cablu a luat foc pe linia spre Berceni, iar călătorii au fost evacuaţi. Pompierii ajunşi la faţa locului au decis oprirea circulaţiei. Trenul a fost adus în staţia Universitate, călătorii au fost evacuaţi, iar uşile garniturii au fost blocate. Fumul a ajuns până la stația Unirii.

Umiditatea crescută de la metrou afectează izolatoarele electrice, a anunțat Metrorex.

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"Metrorex informează că astăzi, 01 iulie 2026, în jurul orei 15:20, din cauza umidității, pe Magistrala 2, la stația Universitate a fost semnalată o defecțiune tehnică constând în conturarea unui izolator, fenomen care a generat degajarea de fum. La acest moment, echipele specializate Metrorex intervin pentru remedierea defecțiunii. Instalația de ventilare din stație a fost pornită pentru evacuarea cât mai rapidă a mirosului de fum.

Metrorex monitorizează permanent situația și va informa publicul cu privire la orice evoluție relevantă. Vă prezentăm scuze pentru disconfortul creat!", a transmis Metrorex într-un comunicat.

Amintim că staţia Piaţa Victoriei 2 este închisă din cauza inundaţiilor, iar pe Magistrala 1 trenurile circulă doar între Dristor 2 - Ştefan cel Mare şi Republica - Gara de Nord 1.

Este în continuare apă de peste un metru pe calea de rulare din staţia de metrou Piaţa Victoriei 2. Intervenţia pentru evacuarea apei merge greu, iar deocamdată nu este clar când va fi reluată circulaţia. La trei ore după ce au început să scoată apa, nivelul scăzuse doar cu 10 cm.

Potrivit unor estimări, circulaţia la Victoriei 2 ar putea fi redeschisă diseară, peste 6-10 ore sau, într-un scenariu pesimist, mâine.