Când s-ar putea relua circulaţia metroului prin staţia Victoriei. Anunţul făcut de Radu Miruţă

Radu Miruţă, ministru interimar la Apărare, dar şi la Transporturi, a mers în staţia de metrou Piaţa Victoriei, staţie inundată în urma furtunii puternice de seara trecută. Miruţă este încrezător că circulaţia metroului ar putea fi reluată curând.

Ministrul a declarat că prioritatea autorităţilor în acest moment este reluarea circulaţiei metroului pe M1, iar pentru ca acest lucru să fie posibil cât mai rapid a dispus suplimentarea numărului de pompe pentru drenaj. Aceste pompe vor fi aduse de la Armată.

Ministrul este de părere că circulaţia ar putea reluată în cursul acestei seri

"Să vedem ce se poate face, să văd dacă din partea celorlalte instituții ale statului se mai poate oferi sprijin suplimentar. Preocuparea este de a da drumul la circulația de la metrou. Se trage apa cu șapte pompe în continuare. Există și o limită a capacității tehnice în ceea ce privește gazele din aceste pompe. Am vorbit și cu domnul Raed Arafat. Suplimentăm de la Ministerul Apărării până la șapte pompe", a declarat Radu Miruţă.

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Miruţă a mai precizat că drenarea completă a staţiei de la Victoriei ar putea dura aproximativ 6 ore, urmând ca mai apoi echipele de mentenanţă ale Metrorex să intervină pentru a curăţa linia. Astfel, ministrul este de părere că circulaţia ar putea reluată în cursul acestei seri.

"Între 5-6 ore ar dura, după care o să fie o acțiune de curățare a liniilor din partea celor de la Metrorex, de verificare a instalațiilor electrice și se va da drumul la circulație. Luând în calcul scenariul actual, da. Încercăm să dăm drumul spre seară", a declarat Radu Miruţă.