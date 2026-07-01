Furtună puternică în Bucureşti şi Ilfov, unde autorităţile au emis 3 avertizări RO-ALERT în doar câteva ore. Au fost emise, pe rând, avertizări de cod galben, cod portocaliu şi cod roşu de vijelii, averse torenţiale şi descărcări electrice.

COD ROŞU de furtună în Bucureşti şi Ilfov. 3 mesaje RO-ALERT, străzi inundate şi peste 1000 de apeluri la 112 - Hepta

ANM a emis o avertizare Cod roşu pentru municipiul Bucureşti, valabilă de la ora 0:50 până la ora 2:00. Se vor semnala averse torenţiale care vor acumula peste 25 l/mp, în condiţiile în care în zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantităţi de apă de 25-40 l/mp; intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h, frecvente descărcări electrice, grindină de mici şi medii dimensiuni, de 1-3cm.

Pompierii au intervenit până la ora 23.30, la 500 de sesizări în urma furtunilor din Bucureşti şi din localităţi ale judeţului Ilfov. Alte sute de sesizări la 112 sunt preluate în aceste ore, iar intervenţiile sunt în desfăşurare.

Străzi inundate şi copaci căzuţi

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Zeci de străzi sunt inundate, iar mai mulţi copaci au căzut în Capitălă. În unele zone, a trecut de pragul maşinilor, iar circulaţia se desfăşoară cu dificultate.

Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, alte solicitări au fost primite pentru: Şoseaua Andronache - copac căzut, Blvd Mărăşti - copac căzut, Str Romulus - copac căzut, str Amurgului - copac căzut, Str Vlahuţă Alexandru - copac pe auto, Str Olari - copac căzut, Blvd Mircea Vodă - copac căzut pe două autoturisme, Str Toporaşi - copac căzut, Str Muşatinilor - copac şi stâlp căzut, Str Semănătorului - copac căzut, Str Ardeleni - stâlp căzut, Str Jandarmeriei - stâlp căzut, Str Onciu Dimitrie - copac căzut, Str George Călinescu - copac căzut, Str Prometeu - copac căzut, Str Ctin Rădulescu Motru - copac căzut pe auto, Calea Ferentari - copaci căzuţi, Str. Lânăriei - copac căzut, Str Glicinelor - copac căzut, Blvd Schitu Măgureanu - copac pe auto, Str Corbu Nicolae - copac căzut, Str Locusteanu Alexandru - copac căzut, Str Principală - copac căzut, Str Echipajului - copac căzut, Splaiul Unirii 8 - copac căzut, Str Sălcuţei - copac căzut, Str Vitejescu - copac căzut, Str Croitoru Vasile - acoperiş căzut pe auto, Str Echipajului - copac căzut, Sos Alexandria 186 - copac căzut, Sos Morarilor - copac pe două autoturisme, Blvd Dimitrie Cantemir - mai mulţi copaci căzuţi, Str Modoran Ene - copac căzut pe 4 autoturisme, Aleea Negru Vodă - copac căzut pe auto.

Zboruri afectate

Un avion Ryanair pe ruta Londra - Bucureşti a aterizat la Sibiu, iar alte avioane așteaptă în aer îmbunătățirea condițiilor meteo.

Din cauza furtunii, zborul Animawings A127 Timişoara - Otopeni a aterizat la Craiova.

De asemenea, două avioane, unul privat și altul deținut de Wizz Air, vor ateriza la aeroportul "Mihail Kogălniceanu" din Constanța, potrivit Boarding Pass.

Reprezentanţii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti au transmis că pe aeroporturile din Bucureşti sunt asigurate condiţiile pentru operarea în siguranţă a traficului aerian, iar în următoarele ore vor ateriza mai multe avioane.