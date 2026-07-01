Doliu în fotbalul românesc: Radu Mărginean a încetat din viaţă. Avea doar 43 de ani

Clubul UTA Arad a anunţat, marţi seară, că a încetat din viaţă fostul său fotbalist Radu Mărginean, la vârsta de 43 de ani.

“În această seară, familia utistă a primit o veste dureroasă. Radu Mărginean, fost jucător al UTA-ei şi unul dintre cei mai apreciaţi fotbalişti arădeni ai generaţiei sale, a încetat din viaţă la vârsta de doar 43 de ani.

Radu Mărginean a făcut parte din una dintre cele mai talentate generaţii de fotbalişti arădeni de după 1989 şi a avut un rol important în echipa UTA-ei care a obţinut promovarea pe prima scenă, în 2002.

Internaţional de tineret al României, Radu a avut o carieră importantă în fotbalul românesc, bifând peste 200 de apariţii în Liga 1 pentru UTA, FC Bihor, CFR Cluj şi Gloria Bistriţa.

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După încheierea carierei de jucător, a rămas aproape de clubul nostru, activând ca antrenor în cadrul Academiei UTA şi contribuind la formarea noilor generaţii de fotbalişti.

Gândurile noastre sunt alături de familia şi prietenii lui Radu Mărginean. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, este mesajul clubului UTA.

Potrivit specialarad.ro, citaţi de News.ro, Mărginean a murit după ce ar fi încercat să coboare o scară aflată într-o cameră tehnică care deservea bazinele cu apă de la baza pe care o avea în proprietate, la ieşirea din Arad spre Zădăreni, baza de agrement MPA Pool. El ar fi căzut într-o cameră tehnică în imediata apropiere a terenului de fotbal, deoarece dorea să intervină, în calitate de proprietar, pentru a remedia o defecţiune la un bazin cu apă. Medicii au încercat zeci de minute să îl resusciteze, însă fără succes.

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