Care sunt preţurile la carburanţi, 20 iulie. Au crescut, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 20 iulie 2026, preţurile la carburanţi sunt în uşoară creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, un litru de benzină standard a ajuns să coste între 8,72 şi 8,78 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,2 şi 9,4 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,49 şi 9,65 lei, un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,26 şi 10,46 lei, iar un litru de GPL a ajuns să coste undeva la 4,52-4,55 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

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Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 20 iulie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Timiş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,59 lei şi litrul de motorină tot cu 9,36 lei lei. La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Timişoara ce vând litrul de benzină cu 8,59 lei şi litrul de motorină cu 9,36 lei.