Preţul unui bitcoin astăzi, luni 20 iulie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, luni, 20 iulie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Preţul unui bitcoin este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 63.809 dolari sau 55.737 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 64.991 dolari sau 56.808 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 62.340 dolari sau 54.491 euro.