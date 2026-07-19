Programul Rabla Auto 2026 pentru persoane fizice începe luni, 20 iulie, iar românii pot primi până la 18.500 de lei pentru achiziția unei mașini noi electrice. Administrația Fondului pentru Mediu a alocat 300 de milioane de lei pentru această sesiune de înscrieri.

Începe Rabla 2026. Câți bani pot primi românii pentru o mașină nouă - Arhivă

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că persoanele fizice se pot înscrie în cadrul Programului Rabla Auto 2026

Românii care vor să acceseze bani prin Rabla trebuie să încarce în aplicație mai multe documente

cererea de finanţare, descărcată din aplicaţie, completată prin tehnoredactare şi ulterior, încărcată fără a fi semnată;

actul de identitate, în termen de valabilitate la momentul înscrierii;

certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program;

certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa, nu mai vechi de 30 de zile la momentul înscrierii în program.

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O persoană fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziţionat. Suma totală alocată acestei sesiuni de înscriere este de 300 de milioane de lei.

Persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete:

18.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.

Administrația Fondului pentru Mediu a pus la dispoziția doritorilor un material video care prezintă pașii necesari pentru înscriere. "Obiectivul nostru este de a asigura un proces de înscriere cât mai transparent, oferind tuturor solicitanților informațiile necesare pentru parcurgerea corectă și eficientă a procedurilor", a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.