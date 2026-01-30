Care sunt preţurile la carburanţi pe 30 ianuarie. Au crescut cu până la 5 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 30 ianuarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu trei bani pe litru, la benzină, şi cu cinci bani pe litru, la motorină.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,68 şi 7,84 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,3 şi 8,56 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,96 şi 8,12 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,32 şi 8,67 lei.

Pe de altă parte trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,9-3,97 lei.

