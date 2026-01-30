Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi pe 30 ianuarie. Au crescut cu până la 5 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 30 ianuarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 30.01.2026 , 12:51
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu trei bani pe litru, la benzină, şi cu cinci bani pe litru, la motorină.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,68 şi 7,84 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,3 şi 8,56 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,96 şi 8,12 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,32 şi 8,67 lei.

Pe de altă parte trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,9-3,97 lei.

