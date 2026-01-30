Spania, "motorul" zonei euro în 2025, cu o creștere economică de două ori mai mare decât media UE

Spania s-a impus în 2025 drept "motorul" zonei euro, după ce economia a crescut cu 2,8%, un ritm de peste două ori mai rapid decât media blocului comunitar, scrie AFP, citat de Agerpres. Avansul a fost susținut de turism, consumul gospodăriilor și scăderea șomajului, confirmând redresarea solidă a economiei spaniole în contextul încetinirii din restul Europei.

Această cifră, uşor sub previziunile Guvernului de stânga de la Madrid (2,9%) şi mai mică decât creşterea înregistrată în 2024 (3,5%), este totuşi de peste două ori mai mare decât creşterea prognozată pentru 2025 în întreaga zonă euro.

Cifra anunţată de Institutul Naţional de Statistică (INE) confirmă astfel dinamismul economiei spaniole, spre deosebire de majoritatea vecinilor săi europeni, care se confruntă cu dificultăţi.

"Creştem într-un ritm dublu faţă de zona euro. Spania este în prezent motorul continentului", a declarat ministrul Economiei, Carlos Cuerpo, la televiziunea spaniolă.

Redresare spectaculoasă după crizele din ultimii ani

După ce a fost puternic afectată de criza financiară din 2008 şi, zece ani mai târziu, de pandemia de Covid, a patra cea mai mare economie din zona euro a cunoscut o redresare spectaculoasă. Ţara, care a beneficiat de fondurile substanţiale ale planului european de redresare post-Covid, valorifică pe deplin câştigurile aduse de turism (97 de milioane de vizitatori străini anul trecut, un record), investiţiile companiilor şi consumul puternic al gospodăriilor.

Veştile bune continuă pentru economia Spaniei, odată cu anunţul unei încetiniri bruşte a inflaţiei în ianuarie, la 2,4%, de la 2,9% în decembrie, potrivit cifrelor publicate vineri de INE.

Inflația încetinește, vești bune pentru populație

Deşi creşterea preţurilor, în special a chiriilor, rămâne principala preocupare pentru spanioli, "aceasta este o veste bună pentru cetăţeni", "deoarece se traduce printr-o putere de cumpărare îmbunătăţită", a declarat Carlos Cuerpo.

Marţi, Guvernul premierului socialist Pedro Sanchez a anunţat că şomajul a scăzut sub 10% în trimestrul al patrulea al anului 2025, o premieră din 2008. Spania rămâne, însă, ţara cu cel mai ridicat dintre ţările OCDE.

În acest context favorabil, Guvernul spaniol a anunţat săptămâna aceasta un plan masiv de rezolvare a situaţiei imigranţilor fără acte, de care ar putea beneficia o jumătate de milion de persoane, în principal din America Latină, cu scopul de a sprijini economia în contextul îmbătrânirii forţei de muncă. Această măsură contravine tendinţei din multe alte ţări europene care încearcă să limiteze imigraţia.

Salariul minim crește, prognoze optimiste pentru 2025

Salariul minim va fi, de asemenea, majorat la 1.424,50 de euro brut pe lună, a anunţat joi Ministerul Muncii, în urma negocierilor cu sindicatele.

Pentru acest an, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Spaniei mizează o creştere a PIB-ului de 2,3%, respectiv 2,2%, în timp ce lipsa unui nou buget, din cauza unei majorităţii în parlament, nu pare să împiedice avântul economic al Spaniei.

