Benfica - Real Madrid, duel de foc în play-off Liga Campionilor. Interul lui Chivu are adversar incomod

Vineri a avut loc tragerea la sorţi a meciurilor din play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, fază a competiţiei în care sunt implicate formaţii precum Real Madrid, Paris Saint Germain, campioana europeană en-titre, sau Internazionale Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu.

Benfica Lisabona şi Real Madrid se înfruntă în play-off-ul Ligii Campionilor, după ce au jucat şi în ultima etapă din grupă - Profimedia

După ce au "furat ochii" cu confruntarea lor din ultima etapă a grupei, când Benfica Lisabona a trecut de Real Madrid, 4-2, şi a obţinut calificarea în play-off graţie unui gol decisiv marcat, la ultima fază a meciului, de portarul ucrainean Anatoliy Trubin, cele două formaţii se vor înfrunta din nou, tocmai în play-off-ul pentru optimi.

Sorţii au decis ca Benfica şi Real să se înfrunte din nou, de această dată în dublă manşă, cele două formaţii urmând să joace la Lisabona, pe 17 sau 18 februarie, şi la Madrid, pe 24 sau 25 februarie. Culmea este că Real ar urma să fie lipsită la primul meci, de la Lisabona, de aportul jucătorilor Rodrygo şi Raul Asencio, ambii eliminaţi în meciul din grupă de la Lisabona.

Aflată, oarecum, pe aceeaşi parte a tabloului cu cele două echipe, Internazionale Milano, formaţia antrenată de Cristian Chivu, a avut noroc să evite Benfica, în play-off, dar tot va da peste un adversar incomod, echipa norvegiană Bodo Glimt.

Misiunea lui Inter nu este deloc uşoară, dacă ne gândim că italienii sunt obligaţi să joace prima manşă în deplasare, acolo unde Manchester City s-a înclinat în grupă, 1-3, iar Tottenham Hotspur a obţinut doar un 2-2

Program play-off Liga Campionilor

AS Monaco - Paris Saint Germain

Galatasaray Istanbul - Juventus Torino

Benfica Lisabona - Real Madrid

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo

Qarabag Agdam - Newcastle United

FC Bruges - Atletico Madrid

Bodo Glimt - Internazionale Milano

Olympiacos Pireu - Bayer Leverkusen

Meciurile din play-off se joacă pe 17 sau 18 februarie turul, pe terenul primelor formaţii extrase la tragerea la sorţi, iar meciurile din retur se joacă pe 24 sau 25 februarie.

Vă reamintim că FC Barcelona, Chelsea Londra, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Sporting Lisabona, Manchester City, Arsenal Londra şi Bayern Munchen sunt deja calificate în faza optimilor de finală.

Vineri, 27 februarie, ar urma să aibă loc tragerea la sorţi pentru optimi, iar din modul în care au fost distribuite deja echipele pe tabloul reiese că în optimi am putea avea duble de foc precum Paris Saint Germain - FC Barcelona, Paris Saint Germain - Chelsea Londra, Juventus Torino - FC Liverpool, Benfica Lisabona - Sporting Lisabona, Real Madrid - Manchester City, Borussia Dortmund - Bayern Munchen, Newcastle United - Chelsea Londra, Atletico Madrid - FC Liverpool, Internazionale Milano - Manchester City sau Bayer Leverkusen - Bayern Munchen.

