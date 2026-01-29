Temperaturile din Estonia ar putea coborî cu peste 20 de grade Celsius sub valorile obișnuite ale iernii la începutul lunii februarie, stabilind noi recorduri de frig.

Temperaturi de -30°C la început de februarie într-o ţară europeană. Explicaţiile specialiştilor - Shutterstock

Geologul marin de coastă Hannes Tõnisson, cercetător principal la Universitatea din Tallinn, a dezvăluit miercuri că temperaturile ar putea coborî până aproape de -30°C la începutul lunii februarie. "Nu ar fi surprinzător ca în această perioadă să fie stabilite noi recorduri de temperatură scăzută în Estonia", a spus expertul, citat de ERR News.

În mod obișnuit, iernile din Estonia sunt caracterizate de temperaturi situate în jurul a -5°C, cu valori ușor mai ridicate în zonele de coastă, influențate de Marea Baltică, și mai scăzute în interiorul țării.

Cercetătorul a explicat că valul de frig este favorizat de slăbirea vortexului polar, un fenomen atmosferic care, în mod normal, menține aerul rece deasupra regiunilor arctice. "Atunci când vortexul este slab, mase de aer arctic pot ajunge mult mai spre sud decât în mod normal, generând episoade de ger sever", a explicat Tonisson.

Deși durata zilei este în creștere, specialiștii estimează că primăvara va întârzia, în special în zonele de coastă, din cauza temperaturilor scăzute ale mării și a prezenței gheții.

Episoadele de frig extrem precum cel prognozat în Estonia sunt monitorizate la nivel european, deoarece pot influența transportul, consumul de energie și stabilitatea infrastructurii în mai multe regiuni ale continentului. Specialiștii atrag atenția că astfel de contraste termice accentuate pot avea efecte dincolo de granițele unei singure țări.

