Ucraina nu știa nimic despre aşa-zisul armistițiu de o săptămână anunțat de Trump. Reacția Kremlinului

Donald Trump a anunțat joi că Vladimir Putin a acceptat, la solicitarea sa, să oprească timp de o săptămână atacurile asupra Kievului, din cauza gerului extrem din această perioadă. Însă, în acel moment, ucrainenii nu știau nimic despre un astfel de acord și s-au arătat sceptici. Varianta Kremlinului a venit vineri: Trump i-a cerut lui Putin să se abțină de la atacuri asupra Kievului până la 1 februarie. În realitate, atacurile rusești au continuat şi în această săptămână, deși amploarea lor a fost aparent redusă. Această presupusă pauză pare a fi legată de discuțiile trilaterale din Abu Dhabi din 23-24 ianuarie, unde, potrivit Financial Times, s-ar fi discutat un armistiţiu energetic.

Rușii au desfășurat mai multe atacuri în ultima săptămână, însă Kievul nu a mai fost lovit din 24 ianuarie. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat vineri că Donald Trump i-a cerut lui Vladimir Putin să se abțină de la atacuri asupra Kievului până la 1 februarie pentru a crea condiții favorabile pentru negocieri.

Kremlin: Trump i-a cerut lui Putin să nu bombardeze Kievul până la 1 februarie

"Este adevărat, președintele Trump i-a adresat o solicitare personală președintelui Putin de a nu lansa atacuri asupra Kievului timp de o săptămână, până la 1 februarie, pentru a crea un context favorabil desfășurării negocierilor", a precizat reprezentantul Kremlinului. Întrebat cum a răspuns partea rusă la această propunere privind încetarea atacurilor, Peskov a evitat să ofere detalii: "Nu am nimic de adăugat la ce s-a spus deja".

Donald Trump a declarat joi că i-a cerut lui Putin să nu bombardeze Kievul şi alte mari orașe ucrainene timp de o săptămână din cauza "frigului extraordinar" din Ucraina. "A fost de acord să facă asta", a spus Trump. Temperaturile sunt prognozate să ajungă la minus 25 de grade Celsius în orașe precum Kiev, unde milioane de oameni au rămas fără curent electric și încălzire zile întregi din cauza atacurilor recente ale Rusiei asupra sectorului energetic.

Atacurile rusești au continuat, deși amploarea pare redusă

În noaptea de joi spre vineri, Rusia a lansat doar o rachetă balistică și 111 drone cu rază lungă de acțiune, de diferite tipuri, asupra Ucrainei. În bilanțul referitor la atac, forțele aeriene ucrainene nu specifică ținta dronelor și a rachetei lansate de Rusia, dar - conform informațiilor în timp real publicate peste noapte - practic toate dronele au vizat regiuni ucrainene de graniță cu Rusia sau zone apropiate de liniile frontului. La rândul său, Ministerul Apărării rus a anunțat că sistemele de apărare aeriană rusești au doborât 18 drone ucrainene vineri dimineață, în patru regiuni rusești și în peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014.

De câteva zile în Rusia şi Ucraina circulau zvonuri că forțele ruse și ucrainene ar fi primit ordine să suspende temporar atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părți, potrivit unor bloggeri și corespondenți de război de pe ambele fronturi, relatează Kyiv Post.

Bloggerul pro-Kremlin Vladimir Romanov a scris pe Telegram că, de joi dimineața, trupele ruse ar fi fost împiedicate să lovească "orice obiectiv de infrastructură din Ucraina", inclusiv în Kiev și zona metropolitană, pauza urmând să dureze până pe 3 februarie. În paralel, canalul ucrainean Supernova+ a relatat că un ordin similar ar exista și în Ucraina: trupele ar fi fost instruite să nu lovească infrastructura energetică a Rusiei.

Un alt canal de Telegram pro-război din Rusia, Belorusskiy Silovik, a scris că mai multe unități ruse au primit instrucțiuni verbale, deși nu toți militarii ar fi fost informați. Nikolaevsky Vanek - unul dintre cele mai mari canale de Telegram de alertă aeriană din Ucraina, care ar aparţine unui oficial de rang înalt - a avertizat că "nu există un acord final privind oprirea atacurilor energetice", adăugând că pauza este cel mai probabil temporară și că este puțin probabil ca forțele ruse să înceteze complet.

Ce înseamnă armistiţiu energetic

Volodimir Zelenski a confirmat jurnaliștilor la Kiev că weekendul trecut, la Abu Dhabi, s-a discutat cu americanii despre un armistițiu energetic. Adică, Ucraina să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol și asupra flotei fantomă a Rusiei - nave care transportă petrol ocolind sancțiunile - iar Rusia să înceteze bombardamentele asupra centralelor electrice, termocentralelor și altor instalații energetice din Ucraina, care au atins un punct critic în această iarnă.

Preşedintele ucrainean sugerează că acest lucru s-a discutat separat între americani şi cele două tabere, şi nu direct între ruşi şi ucraineni. "Americanii au spus că doresc să ridice problema dezescaladării, iar ambele părți să demonstreze anumite măsuri de reținere în utilizarea capacităților cu rază lungă de acțiune, pentru a crea mai mult spațiu pentru diplomație. Grupul nostru de negociere m-a sunat pentru consultare. Am spus că vom adera la o abordare reciprocă în privința unor astfel de pași. Oricum, ne dorim să punem capăt războiului și suntem pregătiți pentru pași de dezescaladare. Dacă Rusia nu ne lovește, nici noi nu vom întreprinde pașii corespunzători. Asta e tot... În această etapă, este o inițiativă a părții americane și, personal, a președintelui Statelor Unite. O putem considera o oportunitate, nu un acord. Dacă va funcționa sau nu, și în ce mod anume, nu pot spune în acest moment", a declarat Zelenski.

Aparent, Kievul nu ştia nimic aseară despre existența armistițiului energetic anunţat de Trump. Zelenski a spus joi noapte că "nu există un armistițiu. Nu există niciun acord oficial privind o încetare a focului, așa cum se ajunge de obicei în negocieri. Dacă Rusia a înțeles semnalul venit din partea americană în același fel în care l-am înțeles noi, atunci probabil vom vedea unele rezultate și le vom putea evalua. Nu există secrete aici. Nu a existat un dialog direct și nici acorduri directe pe această temă între noi și Rusia".

Președintele ucrainean a declarat că nu crede că Rusia își dorește încheierea războiului. "Există foarte multe dovezi care arată contrariul. Cred pur și simplu că, uneori, există momente în care vor să pună pauză războiului și caută o modalitate de a vinde asta acasă ca pe un fel de victorie. Din punctul meu de vedere, exact acest proces îl vedem acum. Ei înțeleg că nu se află încă într-un impas economic, dar traiectoria este extrem de negativă. Înțeleg că mai au un anumit tampon, pentru că există bani și contracte relevante. Dar presiunea sancțiunilor persistă, deja există rezultate și vor mai urma", a declarat Zelenski vineri dimineață.

Zelenski: Ucraina nu va face compromisuri în privința Donbasului

Liderul de la Kiev a confirmat că, până în prezent, Ucraina, Rusia și SUA "nu au reușit să ajungă la un compromis privind problema teritorială, în special referitor la o parte din estul Ucrainei". "Este vorba despre regiunea Donețk din Ucraina. Considerăm că cererile dure impuse Ucrainei nu reprezintă, în mod clar, un compromis. Acestea presupun o modificare a integrității teritoriale a Ucrainei și reflectă exact formatul pe care partea rusă l-a semnalat public. Am spus în mod repetat că suntem pregătiți pentru compromisuri care duc la o încheiere reală a războiului, dar care nu implică în niciun fel modificarea integrității teritoriale a Ucrainei. Partea americană înțelege acest lucru și afirmă că există o soluție de compromis în legătură cu o zonă economică liberă. Totuși, chestiunea controlului asupra oricărui teritoriu - inclusiv asupra unei zone economice libere - trebuie să fie echitabilă. Mai precis, trebuie să presupună ca Ucraina să mențină controlul asupra teritoriilor pe care le controlează în prezent. Aceasta este, în linii mari, viziunea noastră, care a fost subliniată pentru prima dată la Abu Dhabi într-un format trilateral - adică pentru prima dată în mod deschis între părți, în acest format. Partea noastră și-a exprimat disponibilitatea de a discuta aceste aspecte; detaliile au fost exprimate, însă delegația nu avea mandat pentru a lua decizii. Așa cum am spus în repetate rânduri, astfel de probleme complexe vor fi decise la nivelul liderilor, ceea ce este de înțeles, întrucât liderii sunt cei care au mandatul necesar", a mai spus Zelenski.

