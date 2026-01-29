Antena Meniu Search
Video A sărit pe geamul clasei după ce a luat 3 la matematică. Anchete în lanț la școala din Mangalia

Incident grav anchetat la o şcoală din Mangalia. Un elev de 13 ani a sărit pe geamul clasei după ce a obţinut o notă mică la matematică. Băiatul a fost transportat de urgență la spital.

de Andreea Filip

la 29.01.2026 , 14:16

Băiatul de 13 ani a luat nota 3 la matematică. Ar fi fost motivul pentru care a recurs la acest gest. Colegii și profesorii spun că nu a mai avut conflicte în unitatea de învățământ. Acesta era trist, era supărat pentru că în ultima perioadă luase note mici și i-ar fi fost frică să le spună părinților.

Norocul băiatului a fost că a căzut pe pământ și nu pe asfalt. Medicii care au ajuns la fața locului i-au acordat primul ajutor. A fost transferat la spitalul din Mangalia, însă pentru investigații amănunțite a fost dus la unitatea medicală din Constanța.

Din fericire, băiatul este în afara oricărui pericol. Polițiștii au deschis un dosar penal și sunt mai multe anchete în curs. În primul rând, directorul unității de învățământ a deschis o anchetă internă. Inspectoratul școlar, de asemenea. Psihologul școlii a stat de vorbă cu părinții pentru a încerca să afle ce s-a întâmplat cu exactitate acolo, dar și Direcția pentru Protecția Copilului a fost înștiințată.

Articolul continuă după reclamă

Specialiștii fac și ei verificări.

Andreea Filip
Andreea Filip Like

Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă.

copil mangalia scoala nota mica sarit geam
