Pleacă rușii, vin americanii Afacerile Lukoil de la noi din ţară au fost cumpărate de Carlyle, unul dintre cele mai importante fonduri de investiţii din lume. În exclusivitate pentru Observator, ministrul Energiei anunţă că benzinăriile şi rafinăria vor funcţiona într-un model mixt de business. Capital american, nume românesc.

După luni de negocieri, soarta Lukoil a fost decisă. Afacerile Lukoil vor fi preluate de fondul american de investiții Carlyle. Grupul va cumpăra rafinăria Petrotel - care asigură un sfert din capacitatea de rafinare a ţării, o rețea de 320 de benzinării, plus licențe pentru explorarea petrolului și gazelor din Marea Neagră. "Am avut această discuţie ca operarea acestor staţii să fie făcută împreună cu un operator care deja funcţioneaza pe piata din România, preferabil cu capital romanesc care va gestiona cele peste 300 de benzinarii din ţara noastra si rafinaria Petrotel. Modelul la nivel internațional e că fiecare, în general, fiecare companie, corporație gigant, își găsește un partener național local în fiecare țară", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Ministerul Energiei se aşteaptă ca schimbarea de identitate să se producă până cel târziu în vară

"Modelul e business e de preluare a unor companii, de eficientizare, restructurare şi de vânzare ulterioară, într-un orizont de 3-7 ani. E de văzut dacă se va aplica acelaşi tipar", a declarat Claudiu Cazacu, expert pieţe financiare. Un precedent este cazul Cepsa din Spania. Carlyle a intrat în companie în 2019, a restructurat businessul, iar ulterior Cepsa şi-a schimbat numele în Moeve. Carlyle este prezent deja în România, prin Black Sea Oil & Gas. Compania extrage gaze naturale din Marea Neagră şi asigură 10% din consumul naţional. "Este o veste extraordinară pentru România pentru că asta ar arăta că România chiar contează pentru parteneriatul strategic", a declarat Gabriel Biriş, expert fiscal.

Specialiștii în energie avertizează, însă, că preluarea ar putea avea efecte sociale serioase. "Să zicem că ei, de fapt, să fie interesați doar de rețeaua de benzinării, în rafinărie mai puțin, rafinăria să o ia și să vândă la fier vechi și automat acele sute, poate chiar peste o mie de locuri de muncă să dispară", a declarat Corina Murafa, expert energie. Ministerul Energiei se aşteaptă ca schimbarea de identitate să se producă până cel târziu în vară.

