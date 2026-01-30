Purcari vrea să cumpere integral prima cramă privată din România după 1989

Compania Purcari Wineries Public Company Limited a anunțat că a înaintat o ofertă formală, cu caracter indicativ, pentru achiziționarea integrală a SERVE Ceptura SRL, un producător de vin din România, localizat în comuna Ceptura, în regiunea viticolă DOC Dealu Mare. Potrivit structurii propuse, tranzacția ar urma să fie realizată prin preluarea părților sociale și ar include viile existente, terenuri disponibile pentru noi plantații, facilități și echipamente de producție, stocuri de vin, precum și portofoliul de branduri, conform News.ro.

Purcari vrea să cumpere integral crama SERVE Ceptura, prima cramă privată din România după 1989

"Purcari Wineries Public Company Limited informează investitorii şi piaţa că Grupul a depus o ofertă formală indicativă privind potenţiala achiziţie a 100% din părţile sociale ale SERVE Ceptura SRL", anunţă compania.

Compania precizează că semnarea ofertei indicative nu constituie un angajament de finalizare a tranzacţiei.

"Această achiziţie reprezintă un pas firesc în consolidarea prezenţei Purcari în prestigioasa regiune viticolă Dealu Mare. Ne creşte suprafaţa de viţă-de-vie cu aproximativ 60 de hectare şi adaugă capacitate de producţie complementară. Proximitatea cramei SERVE din Ceptura, situată la doar 1,5 km de Crama noastră Ceptura, permite sinergii operaţionale imediate, o eficienţă îmbunătăţită pe întreg lanţ valoric şi consolidează platforma Purcari din Dealu Mare. În acelaşi timp, această tranzacţie reflectă o viziune comună, ancorată în moştenirea creată de Guy de Poix la SERVE Ceptura: construirea unor branduri autentice de vin românesc care exprimă terroir-ul şi patrimoniul. Prin unirea a doi producători profund dedicaţi autenticităţii şi terroir-ului, valorificând în acelaşi timp dimensiunea şi prezenţa internaţională a Purcari, ne propunem să consolidăm şi mai mult prezenţa României pe pieţele globale de vin", a declarat Victor Bostan, fondatorul Purcari Wineries Group.

Finalizarea rămâne condiţionată de negocierea şi semnarea documentelor finale ale tranzacţiei (inclusiv contractul de vânzare-cumpărare – SPA), precum şi de obţinerea tuturor aprobărilor corporative şi de reglementare necesare, inclusiv obţinerea avizului Comisiei pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD) din România.

"În consecinţă, nu există garanţii că tranzacţia va fi finalizată", arată compania.

Fondată în 1994 de Contele Guy de Poix şi Mihaela Tyrel de POIX, SERVE Ceptura SRL este prima cramă privată din România înfiinţată după 1989 şi un producător de vin bine recunoscut, situat în comuna Ceptura, DOC Dealu mare, cea mai renumită regiune viticolă a României. SERVE Ceptura SRL gestionează aproximativ 60 de hectare de vii şi produce circa 0,5 milioane de sticle anual, fiind susţinută de facilităţi de vinificaţie cu ciclu complet, cu o capacitate de stocare de aproximativ 1 milion de litri. SERVE a dezvoltat, de asemenea, o prezenţă relevantă la export (inclusiv Chevalier de Dyonis) în Canada (SAQ).

Purcari Wineries Public Company Limited are o capitalizare de 801,37 milioane lei.

Purcari Wineries Public Company Limited (cu brandurile: Purcari, Crama Ceptura, Bostavan, Bardar, Domeniile Cuza şi Angel’s Estate) este unul dintre cele mai mari grupuri de vinuri şi brandy din regiunea Europei Centrale şi de Est. Grupul gestionează aproximativ 1,850 hectare de podgorii şi operează şapte platforme de producţie în România, Moldova şi Bulgaria. Purcari Wineries este lider pe segmentul vinurilor Premium din România şi cel mai mare exportator de vin din Moldova, livrând în peste 40 de ţări. Din februarie 2018, grupul este listat la Bursa de Valori Bucureşti cu simbolul WINE. Grupul este condus de Victor Bostan, care are peste 30 de ani de experienţă în domeniul vinicol şi este susţinut de investitorii instituţionali: Horizon Capital, Fiera Capital, Conseq, East Capital şi Norges Bank.

