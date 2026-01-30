Antena Meniu Search
Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite și câștigătoarea "Cuțitului de Aur", a murit la 40 de ani

Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite şi "cuţitul de aur" al lui Chef Ștefan Popescu a murit la vârsta de 40 de ani, în urma unui accident rutier. 

de Redactia Observator

la 30.01.2026 , 10:58
Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite și câștigătoarea "Cuțitului de Aur", a murit la 40 de ani - Sursa: Facebook

Tânăra în vârstă de 40 de ani a decedat pe neașteptate în urma unui accident rutier, care i-a fost fatal.

Tal Berkovich, israeliană cu origini românești s-a născut în Israel, într-o familie cu rădăcini românești.  A studiat actorie și teatru la Londra, iar după absolvire s-a mutat în Los Angeles pentru a-și urma visul de a deveni actriță. Pasiunea pentru gastronomie a condus-o spre o altă scenă, a "gusturilor", unde a început să creeze preparate surprinzătoare, pline de savoare și combinații neobișnuite.

Tal a impresionat juriul emisiunii "Chefi la cuțite", câștigând Cuțitul de Aur al lui Chef Ștefan Popescu. Tal a fost susținută în emisiune de prietena ei, Alina Pușcău.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

