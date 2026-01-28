Care sunt preţurile la carburanţi pe 28 ianuarie. Preţul la motorină a crescut cu 2 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 28 ianuarie 2026, preţurile la motorină sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Preţurile la motorină sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor la motorină cu doi bani pe litru, iar asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,96 şi 8,07 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,32 şi 8,62 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, benzină premium şi GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,68 şi 7,81 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 8,27 şi 8,53 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,9 şi 3,97 lei.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰