Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi pe 28 ianuarie. Preţul la motorină a crescut cu 2 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 28 ianuarie 2026, preţurile la motorină sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 12:25
Preţurile la motorină sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la motorină sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor la motorină cu doi bani pe litru, iar asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,96 şi 8,07 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,32 şi 8,62 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, benzină premium şi GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,68 şi 7,81 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 8,27 şi 8,53 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,9 şi 3,97 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

preturi carburanti preturi carburanti 28 ianuarie pret benzina 28 ianuarie pret motorina 28 ianuarie
Înapoi la Homepage
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi pe 28 ianuarie. Preţul la motorină a crescut cu 2 bani pe litru