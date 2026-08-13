Cât a plătit un turist pentru o masă de patru persoane în Eforie Nord: "E mult? E ok?"

Aflat în Eforie Nord, un turist a publicat bonul primit după ce a luat masa alături de familia sa și i-a întrebat pe internauți dacă li se pare mult sau ok.

Astfel, pentru o masă de patru persoane, unde au fost consumate o ciorbă de burtă, o ciorbă de pește, două porții de șnițel de pui, plus cartofi prăjiți și cartofi țărănești, ficăței de pui, salată de varză și mămăliguță, la care au mai fost adăugate șase chifle și doi ardei iuți, suma totală a fost de 170 de lei.

Cât costă o masă de patru persoane în Eforie Nord

„Așa arată un bon pentru 4 persoane în Eforie Nord la terasă (...). Ce părere aveți? E mult? E ok? 170 de lei în plin sezon. Mâncarea, excelentă. Cine a mâncat măcar odată aici, poate să confirme”, a scris turistul pe Facebook.

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Deși turistul nu părea supărat de prețul plătit pentru masă, internauții au luat foc, iar opiniile au fost pro și contra. „Preturile sunt chiar normale, e litoral nu un sat uitat de lume, meniul zilei între 38-42 de lei, pizza până în 50 de lei, shaorma lipie de vita 45 lei, bere la pahar de 400 variază între 9-12 lei, in concluzie cei care spun că e prea scump ori sunt zgârciți ori au pretenții prea mari, într-adevăr, la Mamaia sau Năvodari e mai scump, Eforie pare să fie cea mai echilibrata stațiune, are plusurile și minusurile ei!” “Mamaia 260, 2 persoane fără să te spargi în figuri, a fost ultima oară când mai calc in următorii 20 de ani”, “Deci dumneavoastră și multor altor persoane vi se pare mult 32€ ???? Și preaslăviți prețurile altor țări ???? Păi oameni buni mergeți pe coasta de azur unde plăteai 32€ pe un șnițel cu cartofi și o mână de salată opărită . Dar…. Acolo nu ne plângem ca suntem fuduli”. „Vi se pare mult? Noi suntem la Gjiyroc și un prânz pt 2 persoane și un copil, am plătit 180 lei( fără alcool)”, spun oamenii.