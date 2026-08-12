Apartamente de închiriat: ce trebuie să verifici la vizionare înainte să semnezi contractul

Ai găsit un apartament care arată bine în fotografii, se încadrează în buget și este într-o zonă potrivită. Următorul pas este vizionarea – iar aici merită să privești dincolo de mobilier, design și prima impresie.

Atunci când cauți apartamente de închiriat, o vizionare atentă te poate ajuta să descoperi din timp probleme care altfel devin evidente abia după mutare: costuri mari la întreținere, instalații care nu funcționează corespunzător, zgomot, umezeală, lipsa spațiilor de depozitare sau condiții contractuale neclare.

Înainte să semnezi contractul și să plătești garanția, iată ce merită să verifici.

Începe verificările înainte să ajungi la apartament

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Vizionarea nu începe atunci când proprietarul deschide ușa, ci din momentul în care ajungi în cartier.

Dacă transportul public este important pentru tine, verifică timpul real până la cea mai apropiată stație de metrou sau de autobuz. Uită-te dacă în apropiere există magazine, farmacii, parcuri sau alte servicii pe care le folosești frecvent.

Dacă vei merge zilnic la serviciu sau la facultate, simulează traseul la orele la care vei circula în mod normal.

O chirie mai mică poate părea avantajoasă, dar dacă presupune zilnic mult timp petrecut în trafic sau costuri suplimentare de transport, economia poate deveni mai puțin relevantă.

Verifică starea blocului, nu doar apartamentul

O greșeală frecventă este concentrarea exclusivă asupra interiorului locuinței.

Privește și clădirea.

Cum arată intrarea? Este curată casa scării? Funcționează liftul? Cum sunt spațiile comune? Există interfon sau acces controlat? Sunt vizibile probleme la nivelul clădirii?

În cazul blocurilor mai vechi, poți întreba despre lucrările realizate în ultimii ani și despre eventualele intervenții planificate.

Apartamentul poate fi renovat impecabil, dar experiența de locuire este influențată și de starea întregului imobil.

1. Caută eventualele urme de umezeală

Umezeala și mucegaiul pot fi mascate temporar printr-o zugrăveală recentă, așa că merită să verifici atent.

Privește:

colțurile camerelor;

pereții exteriori;

zona din jurul ferestrelor;

tavanul;

baia;

spațiile din spatele mobilierului, acolo unde este posibil.

Un miros persistent de umezeală poate fi, de asemenea, un indiciu.

Dacă observi pete, vopsea umflată sau zone proaspăt reparate, întreabă care a fost cauza și dacă problema a fost rezolvată.

2. Deschide ferestrele

Pare un detaliu minor, dar ferestrele influențează confortul termic, zgomotul și costurile cu încălzirea.

Verifică dacă se deschid și se închid corect, dacă există infiltrații vizibile și cât de bine izolează fonic.

Acesta este și un moment bun pentru a asculta zgomotul exterior.

Un apartament aflat pe un bulevard intens circulat poate părea liniștit cu ferestrele închise, dar diferența poate fi considerabilă atunci când le deschizi.

3. Verifică presiunea apei

Pornește robinetele din baie și bucătărie.

Verifică presiunea apei și, dacă este posibil, cât de repede vine apa caldă. Testează dușul și întreabă dacă au existat probleme cu alimentarea cu apă.

Privește și sub chiuvete. Urmele de apă, petele sau mirosurile neobișnuite pot indica scurgeri.

Sunt verificări care durează mai puțin de un minut, dar care îți pot evita surprize după mutare.

4. Întreabă cum se încălzește apartamentul

Sistemul de încălzire influențează atât confortul, cât și bugetul lunar.

Întreabă dacă apartamentul are centrală proprie, este racordat la sistemul centralizat sau folosește altă soluție.

Dacă există centrală, întreabă când a fost verificată ultima dată și testează, dacă este posibil, funcționarea acesteia.

Poți solicita și informații despre costurile din lunile de iarnă. O factură sau o estimare bazată pe consumul anterior îți poate oferi o imagine mai realistă decât o simplă afirmație că „întreținerea este mică”.

5. Testează electrocasnicele

Dacă apartamentul este oferit mobilat și utilat, află exact ce obiecte sunt incluse în chirie.

Verifică starea:

frigiderului;

mașinii de spălat;

cuptorului și plitei;

hotei;

aerului condiționat;

televizorului, dacă este inclus;

altor electrocasnice menționate în anunț.

Nu trebuie să faci o inspecție tehnică, dar poți observa rapid dacă aparatele sunt foarte vechi sau prezintă defecte evidente.

Este important și să clarifici de la început cine suportă costul unei reparații atunci când un aparat se defectează din cauza uzurii normale.

6. Uită-te la prize și instalația electrică

Numărul și poziționarea prizelor pot părea detalii minore până în momentul în care începi să folosești zilnic locuința.

Verifică dacă există suficiente prize în dormitor, living și bucătărie și dacă observi elemente deteriorate sau improvizații evidente.

Dacă lucrezi de acasă, gândește-te de la vizionare unde vei amplasa biroul și dacă ai acces la prize și la o conexiune bună la internet.

În cazul în care ai dubii serioase cu privire la instalația electrică, acestea merită clarificate înainte de semnarea contractului.

7. Verifică spațiile de depozitare

Fotografiile unui apartament pun accent de obicei pe camere, dar spațiile de depozitare sunt extrem de importante în viața de zi cu zi.

Deschide dulapurile care fac parte din mobilier și vezi cât spațiu ai la dispoziție.

Unde vei pune hainele? Dar aspiratorul? Bagajele? Produsele pentru curățenie? Bicicleta?

Un apartament poate avea o suprafață generoasă, dar o compartimentare care lasă foarte puțin loc pentru depozitare.

8. Verifică lumina naturală

Dacă vizionarea are loc ziua, observă câtă lumină naturală intră în camere.

Orientarea apartamentului poate influența atât luminozitatea, cât și temperatura din interior.

Dacă locuiești sau lucrezi mult timp de acasă, acest aspect poate deveni mai important decât pare la prima vizionare.

Nu te baza exclusiv pe fotografiile din anunț. Acestea pot fi realizate în momentul optim al zilei sau pot fi editate pentru a face spațiul să pară mai luminos.

9. Ascultă apartamentul

La vizionare, oprește conversația pentru câteva secunde și ascultă.

Se aude traficul? Liftul? Vecinii? Există un restaurant, un bar, o școală sau un loc de joacă foarte aproape?

Zgomotul este unul dintre criteriile dificil de evaluat dintr-un anunț imobiliar, iar toleranța diferă de la o persoană la alta.

Dacă liniștea este importantă pentru tine, poți reveni în zonă și seara, chiar dacă nu mai intri în apartament.

10. Întreabă cât costă întreținerea

Nu calcula bugetul exclusiv pornind de la chiria lunară.

Întreabă proprietarul despre costurile medii pentru:

întreținere;

energie electrică;

gaze;

apă;

internet;

parcare;

alte servicii ale clădirii sau complexului.

Ideal este să afli costurile atât pentru lunile de vară, cât și pentru cele de iarnă.

Un apartament cu o chirie puțin mai mică, dar cu cheltuieli lunare ridicate, poate ajunge să coste mai mult decât o alternativă ceva mai scumpă și mai eficientă energetic.

11. Clarifică situația locului de parcare

Dacă ai mașină, simpla mențiune „parcare disponibilă” nu este suficientă.

Întreabă dacă locul este inclus în chirie, dacă este rezervat apartamentului sau dacă parcarea funcționează în sistem „primul venit”.

Dacă parcarea se plătește separat, include costul în bugetul lunar.

Merită să verifici și cât de ușor găsești un loc în zonă seara, când majoritatea locatarilor sunt acasă.

12. Întreabă dacă sunt acceptate animalele de companie

Dacă ai un animal de companie, discută acest aspect înainte de semnarea contractului.

Nu presupune că lipsa unei mențiuni în anunț înseamnă automat că proprietarul acceptă animale.

Clarificarea de la început te ajută să eviți situațiile neplăcute după mutare și permite includerea condițiilor relevante în contract, dacă este necesar.

Ce trebuie să verifici în contractul de închiriere

Apartamentul îți place și ai decis că vrei să îl închiriezi. Următorul pas este la fel de important ca vizionarea: contractul.

Citește-l integral înainte să îl semnezi.

Verifică în special:

valoarea chiriei;

data la care trebuie plătită;

durata contractului;

valoarea garanției;

condițiile în care garanția este restituită;

perioada de preaviz;

condițiile de încetare a contractului;

cine suportă diferitele tipuri de reparații;

ce mobilier și electrocasnice sunt incluse;

eventualele restricții stabilite de proprietar.

Orice înțelegere importantă discutată verbal ar trebui să fie reflectată clar și în documentele semnate.

Garanția: află exact când și cum o primești înapoi

Garanția poate reprezenta o sumă importantă din bugetul inițial de mutare.

Dacă, de exemplu, chiria este de 450 de euro și se solicită o lună în avans plus o lună garanție, vei avea nevoie de cel puțin 900 de euro doar pentru aceste două plăți.

Clarifică din start:

Care este valoarea garanției?

În ce situații poate fi reținută?

În cât timp se restituie după plecare?

Cum sunt tratate eventualele daune?

Condițiile clare protejează atât chiriașul, cât și proprietarul.

Fă un inventar când primești apartamentul

În cazul unui apartament mobilat, este util ca predarea să fie însoțită de un inventar.

Poți consemna mobilierul și electrocasnicele existente și starea acestora. Pentru eventualele defecte deja existente, fotografiile realizate la momentul mutării pot fi utile.

Verifică inclusiv pereții, podelele, mobilierul și aparatele electrocasnice.

Scopul nu este să cauți fiecare zgârietură, ci să existe o imagine clară asupra stării în care ai primit locuința.

Nu lua decizia doar pentru că „mai sunt și alți doritori”

Pe o piață cu cerere ridicată, proprietățile bune pot fi închiriate rapid. Asta nu înseamnă însă că trebuie să renunți la verificările de bază.

Presiunea de a decide imediat poate duce la ignorarea unor detalii importante.

Dacă apartamentul îți place, poți comunica rapid interesul tău, dar acordă-ți timpul necesar pentru a înțelege costurile, condițiile și contractul înainte de a face plăți.

Compară mai multe apartamente înainte să alegi

Prima proprietate care îți place nu este neapărat și cea mai potrivită.

Pe HomeZZ.ro poți compara apartamente de închiriat în funcție de oraș, zonă, preț, număr de camere și alte caracteristici relevante.

Dacă ai un buget stabilit, selectează câteva variante și compară nu doar chiria, ci și costul total lunar.

Un apartament de 400 de euro aproape de metrou poate fi, pentru stilul tău de viață, mai avantajos decât unul de 350 de euro care presupune costuri și timp suplimentar pentru transport.

Checklist pentru vizionarea unui apartament de închiriat

Înainte să pleci de la vizionare, ar trebui să poți răspunde la câteva întrebări esențiale.

Locuința: Are probleme vizibile? Există umezeală? Ferestrele și instalațiile funcționează? Electrocasnicele sunt în stare bună?

Costurile: Cât este chiria? Cât este garanția? Care sunt cheltuielile medii lunare? Parcarea costă separat?

Zona: Cât faci până la metrou sau transportul public? Ai magazine și servicii în apropiere? Cum este zona seara?

Contractul: Pe ce perioadă se încheie? Care este preavizul? În ce condiții primești garanția înapoi?

Mutarea: Când este disponibil apartamentul și ce mobilier sau electrocasnice rămân în locuință?

Dacă răspunsurile sunt clare și se potrivesc nevoilor tale, poți lua decizia având o imagine mult mai completă asupra viitoarei chirii.

Chiria potrivită înseamnă mai mult decât un preț bun

Atunci când cauți apartamente de închiriat, este ușor să filtrezi ofertele pornind de la preț și fotografii. Confortul de zi cu zi va depinde însă de mult mai multe lucruri.

Zona, transportul, zgomotul, costurile lunare, starea locuinței și relația contractuală cu proprietarul sunt la fel de importante.

Pe HomeZZ.ro poți explora anunțurile de închiriere și compara proprietățile în funcție de criteriile importante pentru tine. Selectează câteva variante, mergi la vizionare cu o listă clară de lucruri de verificat și calculează costul total înainte să alegi.

Pentru că o chirie bună nu este doar apartamentul care arată bine în anunț. Este locuința în care te poți muta știind exact ce primești, cât vei plăti și în ce condiții vei locui.