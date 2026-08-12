Cine e şoferul care a lovit mortal doi oameni în Braşov. Ar fi suferit o criză de epilepsie

Accident de groază în Braşov. Doi bărbaţi au murit, iar unul este grav rănit, după ce şoferul unei maşini a pierdut controlul volanului şi i-a izbit în plin, pe trotuar. Cauza accidentului ar fi una medicală.

Era ora 20 și 46 de minute atunci când o cameră de supraveghere surprinde imaginile îngrozitoare, chiar în centrul Brașovului. Un bărbat de 50 de ani pare că pierde brusc controlul volanului.

Filmul accidentului din Braşov

Şoferul a sărit cu autoturismul peste sensul giratoriu, a intrat cu viteză pe o stradă către Piaţa Sfatului şi, la o distanţă de aproximativ 100 de metri, a intrat pe trotuar, exact înainte de trecerea de pietoni.

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Trei bărbați au fost loviți în plin. Doi dintre ei au fost ucişi pe loc. Alexandru, un tânăr de 26 de ani din Piatra Neamţ, şi un turist german de 34 de ani. A treia victimă, tot un cetățean german, a fost transportată în stare gravă la spital. Bărbatul este şi acum intubat și ventilat mecanic.

Cine este şoferul care a provocat accidentul din Braşov

La volan se afla un jucător de minifotbal din Braşov. Potrivit primelor informații, bărbatul ar fi suferit o criză de epilepsie. De asta ar fi pierdut controlul mașinii. A fost şi el transportat la spital pentru investigații medicale, şi externat câteva ore mai târziu.

"A fost monitorizat pe Strada Lungă comportamentul acestuia și deplasarea conducătorului auto și nu par a fi indicii că ar fi avut un mod de deplasare atipic. La acest moment luăm în calcul toate variantele de cercetare, inclusiv o cauză medicală", a declarat insp. pr. Daniel Zontea, purtător de cuvânt IPJ Brașov.

Șoferul nu consumase alcool sau substanțe interzise înainte de a se urca la volan. Are permis de conducere de 33 de ani, perioadă în care a fost sancționat o singură dată.