Agenţia de Cadastru reintră în normal, după aproape o lună de zile în care a fost blocată după un atac cibernetic. Aplicaţia a fost repornită etapizat doar pentru angajaţi şi notari. Platformele online destinate publicului rămân deocamdate oprite. Doar în ultimele 24 de ore, peste 90 de mii de cereri s-au adunat pentru soluţionare.

Sandra îşi vinde apartamentul şi cumpără altul, în sudul Capitalei, ca să fie mai aproape de copiii ei. Este unul din zecile de mii de români care s au trezit cu planurile în aer după atacul de la Cadastru. Cu o lună întârzire, speră că isi va vedea visul realizat.

"Erau finalizate actele, tranzacţia să fie încheiată, dar a fost acest stop din nefuncţionarea site-ului, dar în prezent situaţia este remediată, aşteptarea a luat sfârşit. Se vede luminiţa de la capătul tunelului. Eu personal am fost anunţată încă de ieri, astăzi am primit din nou mesaje de la colaboratorii din agenţie", a explicat Sandra.

Pentru alţii, aşteptarea continuă.

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"Am avut un ghinion enorm, am depus cererea pe 13, ca să iau un document şi pe 16 trebuia să scot actul. Şi de atunci vin. Cumpărătorul aşteaptă, eu aştept banii", a spus o persoană afectată.

În zilele în care e-Terra nu a funcţionat, cererile s-au adunat. Acum trebuie introduse în sistem una câte una. Pe lângă cele 94.000 de cereri în curs de soluţionare, potrivit surselor Observator s-au mai aduăgat încă 80.000 restanţe.

"Volumul de muncă este dublu în acest moment. Atât din partea agenţilor, a dezvoltatorilor şi bineînţeles a notarilor. Foarte mulţi şi-au amânat vacanţe, concedii pentru a se putea realiza tranzacţiile", a declarat Bogdan Ivan, Asociaţia Dezvoltatorilor Imobiliari.

La notari, telefoanele au început să sune imediat ce s-a aflat că e-Terra a revenit.

"Dimineaţă a mai dat nişte blocaje, dar după ora 11.30 am reuşit să scot mai multe extrase şi a mers cursiv. Toată lumea abia aştepta", a spus George Bivol, notar.

Atacul hckerilor la cadastru a blocat piaţa imobiliară şi o parte din economie.

"Noi estimăm că sunt pierderi de câteva zeci de milioane de euro, înregistrate doar din dobânzi bancare, din taxe care au fost achitate, din salarii. Nemulţumirea este în rândul constructorilor, în rândul dezvoltatorilor imobiliari, care au trebuit să susţină financiar toată această perioadă", a explicat Bogdan Ivan.

Capitala se află în topul cererilor depuse în ultimele ore, cu 10.000 de solicitări.