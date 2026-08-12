Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani

Apar noi detalii după accidentul mortal de la Braşov. Şoferul, care a ucis doi oameni, a salvat un om de la înec în urmă cu 11 ani. Marţi seară, însă, a curmat destinele a doi oameni după ce a suferit o criză de epilepsie în timp ce era la volan.

În urmă cu 11 ani, bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost implicat, în timp ce era în concediu la Neptun, într-o operațiune de salvare de la înec a unui turist care nu știa să înoate scrie publicaţia BizBraşov.

Filmul accidentului din Braşov

Totul s-a petrecut marţi seară, în jurul orei 20:46. O cameră de supraveghere a surprins imaginile îngrozitoare, chiar în centrul Brașovului. Bărbatul de 50 de ani pare că pierde brusc controlul volanului.

Articolul continuă după reclamă

Şoferul a sărit cu autoturismul peste sensul giratoriu, a intrat cu viteză pe o stradă către Piaţa Sfatului şi, la o distanţă de aproximativ 100 de metri, a intrat pe trotuar, exact înainte de trecerea de pietoni.

Cine sunt victimele

Trei bărbați au fost loviți în plin. Doi dintre ei au fost ucişi pe loc. Alexandru, un tânăr de 26 de ani din Piatra Neamţ, şi un turist german de 34 de ani. A treia victimă, tot un cetățean german, a fost transportată în stare gravă la spital. Bărbatul este şi acum intubat și ventilat mecanic.

La volan se afla un jucător de minifotbal din Braşov. Potrivit primelor informații, bărbatul ar fi suferit o criză de epilepsie. De asta ar fi pierdut controlul mașinii. A fost şi el transportat la spital pentru investigații medicale, şi externat câteva ore mai târziu.

Șoferul nu consumase alcool sau substanțe interzise înainte de a se urca la volan. Are permis de conducere de 33 de ani, perioadă în care a fost sancționat o singură dată.