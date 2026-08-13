Imagini spectaculoase pe cerul Bulgariei, după eclipsa de soare. Ploaia de meteori Perseide, una dintre cele mai spectaculoase ale anului, a atins apogeul în timpul nopţii.

Roiuri de meteori din Perseide au brăzdat cerul, în timp ce imaginile surprinse de oameni au devenit virale pe TikTok. Mulți dintre cei care au filmat fenomenul au spus că, pentru câteva clipe, nici nu au înțeles ce se întâmplă. "Credeam că o să mor", a comentat unul dintre utilizatori.

Lipsa luminii strălucitoare a Lunii şi cerul în mare parte senin au oferit condiţii bune de observare a ploii de meteori.

Ce este o ploaie de meteori

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Mai multe ploi de meteori au loc anual şi nu este nevoie de echipament special pentru a le vedea. Majoritatea ploilor de meteori provin din resturile cometelor. Sursa Perseidelor este cometa 109P/Swift-Tuttle. Aceasta, când trece pe lângă Soare, sublimează şi praful cosmic prins în nucleul îngheţat este eliberat în spaţiu, scrie astro-urseanu.ro.

Când rocile din spaţiu intră în atmosfera Pământului, rezistenţa aerului le face foarte fierbinţi. Acest lucru face ca aerul să strălucească în jurul lor şi lasă pentru scurt timp o coadă de foc în urma lor - capătul unei aşa-numite "stele căzătoare". Punctele de aer incandescente din jurul rocilor spaţiale care se deplasează rapid, de la dimensiunea unei particule de praf până la cea a unui bolovan, pot fi vizibile uneori pe cerul nopţii.

Fenomenul de stea căzătoare este arhicunoscut. Dâra luminoasă de pe cer este lăsată de o particulă sub 1 mm diametru care aprinde aerul, când intră în atmosfera Pământului. Pentru o fracţiune de secundă, vedem acest fenomen, denumit de astronomi meteor. Particula de praf cosmic care arde în atmosferă se numeşte meteoroid, iar pietroiul care uneori cade pe Pământ se numeşte meteorit, precizează astro-urseanu.

Perseidele rezultă din "particule mai mari decât multe alte ploi de meteori", explică Bill Cooke de la NASA, ceea ce le dă aspectul de "mingi de foc strălucitoare" - mai uşor de observat decât multe altele.

Cum puteţi să vedeţi Perseidele

Ploile de meteori sunt, de obicei, mai vizibile între miezul nopţii şi orele dinaintea zorilor. Sunt mai uşor de observat sub cerul întunecat, departe de luminile oraşului. Ploile de meteori sunt, desigur, mai strălucitoare în nopţile fără nori, când luna scade cel mai puţin.

Emisfera nordică va avea cea mai bună privelişte a Perseidelor. Vârful din acest an coincide cu o Lună plină în proporţie de circa 40%.

Orice roi de meteori are o anumită perioadă în care este activ şi un moment de maxim, în care activitatea meteorilor este cea mai mare. Pentru Perseide, perioada de activitate este între 17 iulie şi 26 august. În această perioadă se pot observa, pe lângă meteorii ce nu aparţin unui curent (sporadici), şi meteori care par că vin din constelaţia Perseus.

Următoarea mare ploaie de meteori va fi cea a Orionidelor, cu apogeul spre mijlocul lunii octombrie. Între 21 şi 22 octombrie, Orionidele produc până la 30 de meteori pe oră. Toate fragmentele ce ard în atmosferă provin de la cometa Halley.