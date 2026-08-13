O dronă a fost identificată joi dimineață în zona Tineretului din Costinești, la aproximativ 15 metri de stabilopozi, după ce un apel la 112 a anunțat prezența acesteia. Mai multe persoane aflate pe plajă au remarcat aparatul în zona digului. Alerta a fost dată în jurul orei 8.15. Conform procedurilor au intervenit IPJ, SRI, Garda de coastă, ISU și IJJ.

Update: Drona a fost scoasă din apă de scafandri. Nu are explozibil și va fi ridicată de Garda de Coastă.

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Știre inițială: Prefectul județului Constanța, Adrian-Teodor Picoiu, a confirmat că obiectul observat joi dimineață în zona Tineretului din Costinești este un obiect zburător fără pilot.

Potrivit acestuia, în jurul orei 8:15, a fost primit un apel la 112 privind prezența unei posibile drone la aproximativ 15 metri de stabilopozi. În urma sesizării, la fața locului au intervenit reprezentanți ai IPJ Constanța, SRI, Gărzii de Coastă, ISU și Jandarmeriei, fiecare structură acționând potrivit competențelor.

Obiectul urmează să fie evaluat de structurile abilitate, care vor stabili ce tip de aparat este și în ce condiții a ajuns în zonă.

Mai multe fragmente de dronă, pe plajele din România

În ultimele luni, pe litoralul din apropierea Costineștiului au mai fost raportate obiecte sau fragmente despre care s-a presupus că ar avea legătură cu drone.

Un astfel de caz a fost semnalat în februarie, pe sectorul de plajă dintre Costinești și Tuzla. Ulterior, în aprilie, un fragment găsit în aceeași zonă a fost verificat de autorități, care au indicat că acesta ar fi ajuns pe țărm adus de curenții marini.

În iunie, pe fondul unor incidente cu drone maritime raportate în zona Constanței și în stațiunile din apropiere, autoritățile au intensificat verificările pe litoral.