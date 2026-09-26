Ne apropiem cu pași repezi de sărbătorile de iarnă, iar pensiunile din țară fac deja ultimele pregătiri pentru oaspeți. În Bucovina, de exemplu, petrecerile încep încă din minivacanța de 1 Decembrie, iar gazdele oferă reduceri suplimentare turiştilor care poartă numele Sfântului Andrei.

Sunt meleaguri de poveste. Care iarna îmbracă straie albe. Vatra Dornei e minunată pentru turişti în orice anotimp, dar de sărbători are un farmec aparte. "Ofera autenticitate, aici vorbim despre traditii, gastronomie. Au optiunea fie de a se plimba cu telescaunul, de a face o plimbare relaxanta in parcuri sau de a vizita muzeele si obiectivele turistice", a declarat Mihaela Cocîrţă, manager destinaţie OMD Vatra Dornei. E şi o destinaţie perfectă pentru sporturile de iarnă. Iar primele oferte - pentru minivacanţa de 1 Decembrie, vin deja cu un discount de 10%.

În unele pensiuni, jumătate din locurile disponibile au fost deja ocupate

"De la 2.950 de lei, patru nopti, cazare, mic dejun, acces spa. Cazare cu mic dejun, degustare de vin, un platou traditional si o seara cu muzica live", a declarat Ana Țuca, asistent manager hotel. De discount vor beneficia cei care poartă numele Andrei sau Andreea. "Un platou traditional insotit de o palinca, afinata sau visinata. Ei pot sa-si aleaga din meniul nostru diversificat bucate de bucovina cat si internationale", a declarat Răzvan Horoţan, manager restaurant. În alte pensiuni din Vatra Dornei, preţul pentru o noapte de cazare porneşte de la 250 de lei pe zi, de persoană. Iar pachetul de trei nopţi de cazare, cu cină festivă şi muzică live costă 980 de lei.

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La 40 de kilometri de Vatra Dornei se află Câmpulung Moldovenesc. "Fata de anul trecut avem si o mica reducere. Pentru doua nopti avem pachete de 700 de lei cu demipensiune si petrecere cu muzica live", a declarat Adriana Horia, administrator complex turistic. Iar pachetul de trei nopţi costă 900 de lei de persoană. În unele pensiuni, jumătate din locurile disponibile au fost deja ocupate.