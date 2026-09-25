UE se teme că Marea Britanie va deveni "coridor" pentru mașinile chinezești. Bruxelles-ul cere taxe mai mari

UE cere Marii Britanii să majoreze taxele vamale pentru mașinile electrice chinezești, ameninţând că în caz contrar, riscă să se lovească de barierele "made in Europe", care ar afecta exporturi importante. Bruxelles-ul se teme că producătorii auto chinezi ar putea folosi Londra ca pe o poartă de intrare în UE, ocolind măsurile de protecţie comercială.

Deşi Londra a făcut presiuni asupra Bruxelles-ului ca produsele sale să aibă parte de același tratament ca cele ale statelor membre, nu vrea să intre iar într-o uniune vamală cu UE, relatează Financial Times.

Bruxelles-ul l-a avertizat pe premierul Andy Burnham că Marea Britanie va trebui să majoreze taxele vamale pentru mașinile chinezești și să se alinieze mai strâns politicii comerciale a UE dacă vrea să evite politica "made in Europe".

Aceasta favorizează producătorii din UE prin acordarea de subvenții sau de contracte publice, pentru ca industria europeană să nu piardă teren în fața produselor chinezești mai ieftine. Impunerea unor astfel de bariere ar afecta exporturile britanice.

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UE ameninţă Londra

Cea mai bună soluție ar fi aderarea la uniunea vamală a blocului comunitar, este mesajul transmis Londrei de către Bruxelles, au declarat pentru FT , sub protecția anonimatului, doi oficiali europeni.

Europenii se tem că Beijingul ar putea evita taxele vamale ale UE redirecționând produsele prin Marea Britanie.

Premierul britanic a declarat că nu va trece peste promisiunile făcute de Partidul Laburist în campania electorală și exclude revenirea într-o uniune vamală cu UE sau revenirea pe piața unică europeană.

Dacă Marea Britanie s-ar alinia politicii UE și ar pune taxe de 45% pe mașinile electrice chinezești, ar obține o apropiere comercială de Bruxelles, dar ar pierde o parte din libertatea pe care și-a dorit-o prin Brexit, explică Financial Times.

Oficialii europeni au transmis ironic că Bruxelles-ul se temea înainte de o Mare Britanie prea competitivă, un fel de "Singapore de pe Tamisa", dar acum se teme mai degrabă de o "Turcie de cealaltă parte a Canalului", adică de o Mare Britanie care ar putea deveni o poartă de intrare a mărfurilor chinezești pe piața europeană.

Londra a ajuns să adopte anul acesta, cu reticență, măsuri similare cu Bruxelles-ul, precum taxe vamale mai mari și cote de import mai mici, pentru a frâna intrarea oțelului ieftin din China.

"Coridor" pentru mașinile electrice chinezești

În același timp, face presiuni ca lanțurile sale de aprovizionare din industriile auto, chimică și energetică să fie considerate parte a "made in Europe", astfel încât să poată beneficia de subvenții și de acces la programele europene.

În aceste condiții, industria auto a început să se întrebe cât timp mai poate avea Marea Britanie taxe diferite față de China, dar să ceară în același timp ca produsele britanice să fie tratate ca cele europene.

Massimiliano Messina, șeful operațiunilor Nissan în Europa, a avertizat luna aceasta că Londra riscă să devină un "coridor" către UE pentru mașinile electrice chinezești.

Impunerea unor taxe vamale pentru mașinile electrice chinezești creează o dilemă pentru guvernul britanic, care încearcă în același timp să atragă investiţii chineze la uzinele auto din Marea Britanie.

Un astfel de acord discutat este cel prin care chinezii de la Chery ar urma să fabrice mașini în uzina Nissan de la Sunderland.

O dilemă similară privește și industria chimică, lovită de importurile chinezești ieftine, care au determinat Bruxelles-ul să introducă taxe antidumping.

Dilema Guvernului de la Londra

Tensiunile dintre Londra și Bruxelles legate de comerțul cu China sunt tot mai mari. Drept dovadă, UE a anunțat luna aceasta că va monitoriza exporturile de dioxid de titan din Marea Britanie către Europa.

Asta după ce autoritățile britanice au aprobat ca cel mai mare producător chinez de agent industrial de albire să cumpere o fabrică din Teesside care intrase în insolvență în octombrie anul trecut.

"Mesajul este că Marea Britanie va pierde mult din acces dacă nu se aliniază în domeniul comercial. UE se va proteja mai mult împotriva Marii Britanii", a explicat pentru FT Marie-Sophie Dibling, avocată specializată în comerț internațional.

Ministrul britanic al afacerilor, Jonathan Reynolds, a trimis luna aceasta o scrisoare către companiile din industria chimică, prin care cere informații despre importurile neloiale și avertizează că sunt probabile noi taxe vamale ale UE.

Dacă Marea Britanie și-ar înăspri măsurile împotriva Chinei, ar risca o confruntare cu Beijingul, a avertizat un important investitor.

China a transmis deja, relatând despre prima convorbire telefonică dintre Burnham și președintele Xi Jinping, că se așteaptă ca Marea Britanie să "protejeze pe deplin drepturile și interesele legitime ale investitorilor chinezi".