Vremea de mâine 26 septembrie. Ploile se extind spre mai multe regiuni din ţară. Se anunţă vânt şi frig

Vremea va fi normală pentru această perioadă în cea mai mare parte a ţării, însă norii şi ploile îşi vor face apariţia în mai multe regiuni. La noapte, sunt aşteptate precipitaţii în Dobrogea şi izolat în sud-vest, iar dimineaţa, ploile vor continua mai ales la munte şi în sud-est. Temperaturile maxime vor ajunge până la 24 de grade.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi variabil în vestul, nordul și centrul țării, iar în rest va avea înnorări. Va ploua, pe arii restrânse în Dobrogea (unde cu totul izolat vor fi posibile cantități de apă de peste 10 l/mp) și pe spații mici în sud-vestul Olteniei și sudul Banatului. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe litoral (rafale de 40...45 km/h). Temperaturile minime se vor situa între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 16 grade pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 26 septembrie în ţară

Vremea va fi normală termic în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei cerul va avea înnorări temporare și va ploua, local în zonele montane și în Dobrogea și pe spații mici în sudul Moldovei și în estul Munteniei. Izolat vor fi posibile cantități de apă de peste 10...15 l/mp, cu o probabilitate mai mare în sud-est. Noaptea cerul se va degaja treptat în majoritatea zonelor, doar în extremitatea sud-estică vor mai fi înnorări și cu totul izolat ploi slabe (sub 1 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe litoral (viteze de 40...45 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 24 de grade, cu cele mai mari valori sudul Banatului și al Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 15 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri va fi ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 26 septembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi normală termic. Cerul va avea înnorări temporare pe parcursul zilei, iar noaptea va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 22...23 de grade, iar cea minimă de 8...11 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi închisă, însă mai caldă decât în ziua precedentă. Cerul va avea înnorări pe tot parcursul zilei, însă nu sunt anunţate precipitaţii. Temperaturile maxime vor atinge în jur de 17 grade.

Vremea de mâine 26 septembrie la munte

Vremea va fi normală termic. Pe parcursul zilei, cerul va avea înnorări temporare și local va ploua. Izolat vor fi cantități de apă de 5...10 l/mp. Noaptea, cerul se va degaja treptat. Vântul va sufla slab și moderat. Dimineața și noaptea, pe văi și în depresiuni, pe alocuri va fi ceață.