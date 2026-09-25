Preţurile exorbitante, de la utilităţi, la alimente şi de la carburanţi până la minimul necesar într-o gospodărie au lăsat-o pe o româncă stabilită în Tenerife cu gura căscată. Întrebată de costul vieţii în România, aceasta a spus că nu înţelege cum reuşesc românii împovăraţi să îşi ducă traiul de zi cu zi.

Institutul Naţional de Statistică arată că românii şi-au redus masiv consumul pe fondul scumpirilor din ultima vreme. Cu atât mai mult în privinţa celor care locuiesc în mediul rural şi pe care scumpirile i-au lovit şi mai grav, pentru că şi veniturile le-au scăzut.

Drept urmare, o realitate resimţită de fiecare român. Iar ceea ce spune femeia din Tenerife vine ca o oglindire a situaţiei critice în care ne aflăm.

Româncă: Stau mai mult în Tenerife.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Acolo cât plătiţi?

Româncă: Acolo foarte puţin plătim, deci cam la jumătate, după părerea mea, vizavi de ce plătesc aici în România.

Reporter: Electricitate zic.

Româncă: Electricitate şi... gaze nu prea sunt acolo, adică e butelie, e calorifer, dar nu prea îl folosim. Factura dintr-o lună undeva ajunge, pentru mine personal, că sunt singură, ajunge la 30-40 de euro, ba chiar 20, depinde. Şi am rămas foarte surprinsă când am venit acum şi am văzut preţurile, ziceam nu ştiu cum poate să trăiască,

Reporter: Ce v-a surprins cel mai mult? Mâncarea sau...?

Româncă: Şi hainele, de utilităţi nici nu mai vorbim! Utilităţile sunt fantastic de mari! Guvernanţii şi toţi... pentru România nu se mai face nimic! Şi parcă nici nu mai sunt speranţe.

Utilităţi tot mai scumpe

Furnizorii au început deja să trimită ofertele pentru iarna care urmează, iar unele dintre acestea sunt mai scumpe, chiar și cu peste 20%.

De exemplu, un furnizor propune de la 1 noiembrie un preț de 34 de kWh, față de 28 de kWh cât a tarifat lunile trecute. Autoritățile spun însă că populația nu are motive de îngrijorare, întrucât se va aplica mecanismul de plafonare instituit de stat.

De luna viitoare ne așteaptă un nou val de scumpiri. Hidroelectrica a decis să majoreze prețul energiei electrice. De la 45 de bani ajunge la 51 de bani pe kW.

În factură vorbim de un impact de aproximativ 7%. Este doar începutul, pentru că ne așteptăm ca și ceilalți furnizori de energie electrică să majoreze tarifele în perioada următoare și să ajungem la tarife care să se apropie chiar de 2 lei pe kW. Acesta să fie prețul final.