Bill Gates, avertisment sumbru în privinţa inteligenţei artificiale: Ar putea duce la "un miliard de decese"

Cofondatorul Microsoft, Bill Gates, crede că inteligenţa artificială ar putea fi responsabilă de "un miliard de decese", a spus el într-un interviu transmis vineri, în cadrul căruia a lansat un apel pentru reglementarea acestei tehnologii.

''AI este cu siguranţă suficient de puternică pentru a declanşa evenimente care ar putea cauza un miliard de decese'', a declarat el pentru NBC ca răspuns la întrebarea dacă, în opinia lui, AI este suficient de puternic pentru a distruge omenirea, scrie DPA, potrivit Agerpres.

''Nu a existat niciodată o armă mai puternică decât combinaţia dintre oamenii cu intenţii rele care folosesc cele mai noi instrumente AI'', a spus miliardarul american.

Întrebat dacă crede că e nevoie de legislaţie pentru reglementarea AI, Gates a spus: ''Nimeni nu crede că autoreglementarea este suficientă''.

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''Este nevoie ca forţele de ordine şi politicienii să se implice în discuţia referitoare la cum vor arăta măsurile de protecţie şi de monitorizare''.

Dezbaterea despre reglementarea AI a ajuns din nou în centrul atenţiei după ce companii importante din domeniu precum OpenAI, creatorul ChatGPT, şi Anthropic au spus că sunt pregătite să încetinească ritmul dezvoltării acestei tehnologii ca urmare a unei serii de incidente de securitate.