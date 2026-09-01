Cea mai ieftină staţiune de pe litoral, în septembrie. 39 de lei costă cazarea pe noapte

Septembrie vine cu reduceri de până la 60% pe litoral, prin programul „Litoralul pentru Toţi”. Tarifele pornesc de la 39 de lei de persoană pe noapte, iar vacanţele pot fi plătite inclusiv cu vouchere de vacanţă.

Septembrie aduce nu doar vreme bună în continuare, ci şi preţuri mai mici pe litoral. Zeci de hoteluri sunt incluse în Programul Litoralul pentru toţi, care a început chiar astăzi şi aduce tarife cu până la 60% mai mici decât în vârf de sezon.

Cele mai ieftine camere pornesc de la 39 de lei de persoană pe noapte, în Eforie Nord. În Costineşti, găsim de la 60 de lei pe noapte, iar în Mamaia, de la 65 de lei.

În general, pentru o cameră dublă la trei stele, preţurile pornesc de la 80 de lei. Este cazul in Eforie Nord, dar pot ajunge şi până la 140 de lei, în Mamaia.

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Dacă aţi prins gustul All Inclusive, avem veşti, de asemenea, bune. Ştiţi deja: în iulie sau în august, un astfel de pachet nu putea fi prins sub 600 de lei de cameră. Luna aceasta îl găsiţi cam la jumătate: 320 de lei de persoană pe noapte, tot în Eforie. Important de menţionat: pachetele din programul Litoralul pentru toţi pot fi achitate şi cu vouchere de vacanţă! Cel puţin la începutul lunii, apa mării vă aşteaptă cu 23 de grade, iar în aer, până la 28 de grade, temperatură numai bună pentru un bronz frumos!