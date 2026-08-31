Un pompier din Neamț și-a îngrozit familia și colegii după o crimă și o sinucidere inexplicabile! A omorât plin de cruzime o studentă la Drept care i-a fost iubită ani de zile, iar în scurt timp și-a luat zilele. Familia fetei spune că era tot mai abătută și au avertizat-o că individul i-ar putea face rău.

Anchetatorii cred că pompierul în vârstă de 25 de ani a plănuit fiecare pas. Prima oară a mers la pizzeria unde iubita lui lucra în vacanță ca să facă rost de bani.

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"Noi stăteam în pat, deodată s-a auzit un răcnet. […] Era fata căzută acolo, plină de sânge", povestește Mihaela, martor.

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Dragoș și Andreea erau împreună încă din liceu

Pe Dragoș și Andreea îi unea o relație lungă, începută încă din liceu. Orfană de mamă de la nouă ani, fata visa să ajungă avocat de succes.

"Era o fată foarte cuminte, foarte deșteaptă și silitoare", povestește o prietenă a Andreei.

În ultima vreme, Andreea se concentra mai mult la învățătură și, după un șir de certuri, s-a despărțit de pompier.

Apropiații cred că fostul iubit s-a răzbunat

"Normal, normal a fost plănuit. […] Omul ei, ea avea încredere în el, să vină să bage atâtea cuțite în ea. Nu am avut încredere în el din prima zi. Am văzut că e șmecheraș, avea față de șmecheraș", spune mama vitregă a fetei, Tina.

"Am văzut că era agitată, tot, așa, dar nu îmi spunea. A spus că nu îi e frică de el, că nu i se poate întâmpla nimic", povestește tatăl Andreei, Dumitru.

"Pacienta prezenta multiple leziuni traumatice, produse în contextul unei agresiuni fizice, respectiv multiple plăgi înjunghiate la nivelul toracelui, anterior și posterior, precum și o plagă tăiată extinsă, la nivel cervical", explică Toader Cărbuș - director medical Spital Roman.

Oamenii spun că se auzise că Dragoş avea astfel de gânduri

În timp ce martorii chemau ambulanța, pompierul s-a urcat în mașină și a plecat. Polițiștii i-au găsit trupul după câteva ore, într-o pădure, la 11 kilometri de locul crimei.

"Se auzise că avea gânduri de genul. […] Se auzea în familie că avea gânduri de genul", spune un localnic.

Dragoș era subofițer la ISU Neamț din 2024. Acum, anchetatorii verifică ultima lui evaluare psihologică, pentru a afla dacă superiorii ar fi trebuit să își pună semne de întrebare în privința lui.