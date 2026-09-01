Dronă prăbuşită pe un câmp din comuna vasluiană Viişoara. Autorităţile se pregătesc de detonare

O dronă a fost găsită marţi dimineaţa pe un câmp din Viişoara, judeţul Vaslui, iar autorităţile au demarat verificări pentru a stabili tipul aparatului şi împrejurările în care a ajuns pe terenul respectiv. Geniştii se pregătesc de detonare, potrivit surselor Antena 3 CNN.

"La ora 10:15, şeful postului de poliţie Viişoara, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, a fost sesizat telefonic cu privire la faptul că pe un câmp din extravilanul localităţii a fost găsit un aparat de tip dronă, avariat.

A fost sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul sesizat şi dispunerea măsurilor legale", au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui. Potrivit autorităţilor, nu au fost înregistrate victime.

Primele informaţii de la faţa locului indică faptul că obiectul, despre care nu se ştie, deocamdată, când s-a prăbuşit, a fost găsit de către un localnic din extravilanul localităţii vasluiene Viişoara, aflată la aproximativ 30 de kilometri de graniţa cu Republica Moldova. Din primele date, cel mai probabil, drona are încărcătură explozibilă la bord.

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Pirotehniştii SRI, la faţa locului

Prefectul județului Vaslui, Andrei Șerban, a declarat, marți, că reprezentați ai mai multor instituții, printre care și ai Serviciului Român de Informații, sunt prezenți la Viișoara, în locul în care a fost găsită o dronă căzută.

"Eram într-o ședință privind siguranța școlară în momentul în care am fost informat cu privirea la situația de la Viișoara. Reprezentanți ai Serviciului Român de Informații, ai Inspectoratului de Jandarmi Județean și ai Inspectoratului de Poliție care efectuează cercetări. Așteptăm rezultatele verificărilor", a declarat, pentru Agerpres, prefectul Andrei Șerban.

Val de alerte din cauza dronelor

32 de drone sau fragmente de aparate de zbor fără pilot au fost depistate în primele opt luni ale anului, dublu, aproape faţă de tot anul 2025. Cele mai multe în Dobrogea, inclusiv în zona litoralului.

De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-ALERT transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023 - 2025.